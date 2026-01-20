Karol G y Feid pusieron fin a su relación luego de tres años juntos: los motivos

La relación entre la “Bichota” y el referente del reggaetón colombiano se había hecho pública en 2023, poco después de que Karol G cerrara su mediática historia con Anuel AA. A partir de entonces, compartieron escenarios, colaboraciones y apariciones públicas que los convirtieron en una de las parejas más seguidas del género urbano.

Con la confirmación de la separación, las redes explotaron en comentarios y memes. Algunos seguidores lamentaron el final del romance, mientras otros se tomaron la noticia con humor. Incluso aparecieron mensajes que especulan con posibles canciones de despecho y hasta una eventual sesión con Bizarrap para capitalizar artísticamente el momento.

“Ahora somos hijos de padres separados”, ironizó un usuario en X. Otros, en cambio, celebraron la posibilidad de que Feid vuelva a sus temas más sentimentales: “Se viene música como antes”, escribieron. Por ahora, el silencio de los protagonistas mantiene abierta la expectativa sobre si habrá alguna palabra oficial, o una respuesta en forma de canción.

Karol G y Feid

Cuál es el nuevo look de Karol G y por qué encendió rumores de separación

Uno de los detalles que más llamó la atención de los seguidores de Karol G en medio de los rumores de crisis con Feid fue su drástico cambio de imagen. En diciembre de 2025, la reguetonera sorprendió al mostrarse con un corte de pelo por encima de los hombros, un gesto que muchos interpretaron como una señal simbólica de “cierre de ciclos”.

La artista compartió el nuevo look a través de un carrusel de imágenes en sus redes sociales, justo después de cerrar uno de los años más exitosos de su carrera, impulsado por el lanzamiento de su álbum Tropicoqueta y una intensa agenda de presentaciones nacionales e internacionales.

Junto a las postales, Karol G dejó un mensaje que no pasó desapercibido entre sus fans: “Me corté el pelo yo misma. Aprovechando la temporada pa’ que me crezca bien sanito”. La frase, lejos de despejar dudas, alimentó aún más las especulaciones sobre un posible cambio personal profundo.

Para muchos usuarios, el nuevo look no sería solo una decisión estética, sino una pista más del momento íntimo que estaría atravesando la cantante, reforzando las versiones de una etapa de transformación que va más allá de la música y la imagen pública.