La K'onga vuelve al estadio de Vélez con una fecha única

La exitosa banda de cuarteto La K'onga anunció su regreso al estadio de Vélez Sarsfield. Enterate cuándo salen a la venta las entradas.

4 ago 2025, 09:00
La K'onga vuelve a la cancha de Vélez Sarsfield con una única fecha el jueves 13 de noviembre. La banda de cuarteto más convocante de Argentina vuelve a decir presente en el estadio ubicado en Liniers.

Con más de 20 años de historia, un repertorio lleno de himnos que no faltan en ninguna fiesta y un recorrido de shows agotados, La K'onga prepara una única noche para bailar, cantar y emocionarse.

La banda sigue imparable. Con una agenda internacional que este año los llevó por distintos escenarios de Europa y Latinoamérica, la banda de cuarteto más querida y convocante del país no detiene su camino de hit en hit.

Tras arrasar con cinco funciones agotadas en el Movistar Arena, en octubre escribirán un nuevo capítulo en su historia al convertirse en la primera banda en llevar el cuarteto a Tokio, Japón.

Y como si fuera poco, el 13 de noviembre volverán a pisar la cancha del Estadio Vélez, dos años después de haber hecho historia con un sold out que aún se recuerda.

Esta vez, llegan para redoblar la apuesta con un show completamente renovado: una puesta en escena inédita y un repertorio que repasará más de 20 años de carrera a través de los grandes himnos que marcaron a generaciones. Será una noche pensada para cantar, bailar y emocionarse, transformando la cancha en la fiesta cuartetera más grande del país.

La K'onga es sinónimo de fiesta y convocatoria. En 2023 agotaron Vélez en solo dos meses y este año sumaron 5 Movistar Arenas sold out. En plataformas digitales, los números hablan por sí solos: 75,5 millones de reproducciones en YouTube en el último mes

Con más de dos décadas de trayectoria, La K'onga representa la expansión del cuarteto a nivel nacional e internacional, llevando un género nacido en Córdoba a estadios, festivales y escenarios de todo el mundo. Este show en Vélez no es solo un concierto: es una celebración de identidad, música y pertenencia.

La preventa BBVA será el miércoles 13 de agosto a las 13 horas con un beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito BBVA Visa. Mientras que la venta general se habilitará el jueves 14 de agosto a las 13 horas con todos los medios de pago y continúa el beneficio para tarjetas de crédito BBVA Visa de 6 cuotas sin interés. A través de Enigmatickets.com.

