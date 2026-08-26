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Lali lanzó "1Amor (EN VIVO)": el fenómeno que hizo delirar a más de 350 mil personas

La cantante estrenó la versión en vivo de uno de los temas favoritos de sus fans, con imágenes de sus históricos shows en Vélez y River y el inolvidable “¡Me enamoré, taradas!”.

26 ago 2026, 18:00
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Lali Espósito volvió a sorprender a sus seguidores con un lanzamiento muy especial. La artista presentó “1Amor (EN VIVO)”, la versión en directo de una de las canciones que se transformó en un verdadero fenómeno entre sus fans y que alcanzó una dimensión inesperada durante sus últimos shows.

El tema nació originalmente como parte de los Spotify Singles de Lali, pero rápidamente trascendió la plataforma. Impulsado por las redes sociales, “1Amor” se convirtió en una suerte de himno de autoafirmación y manifestación que sus seguidores hicieron propio.

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Sin embargo, fue sobre el escenario donde la canción terminó de adquirir una identidad completamente diferente. Durante su última gira, Lali convirtió cada interpretación en un momento de conexión con el público y en uno de los pasajes más esperados de sus conciertos.

Entre las escenas que quedaron grabadas en la memoria de sus seguidores estuvo su inesperada aparición vestida de novia, además de la frase que se volvió viral y provocó la euforia de sus fans: “¡Me enamoré, taradas!”.

Ahora, la cantante decidió inmortalizar ese fenómeno con “1Amor (EN VIVO)”, una versión que busca capturar toda la energía de aquellos recitales y que llega acompañada por un videoclip con algunos de los momentos más destacados de sus multitudinarias presentaciones.

El material recorre parte de una etapa histórica para Lali: en apenas un año y medio realizó siete estadios en Buenos Aires, cinco Vélez y dos River Plate, convocando en total a más de 350 mil personas.

De esta manera, “1Amor” deja de ser solamente una canción para convertirse también en el registro de uno de los momentos de mayor convocatoria de la carrera de la artista.

Mientras celebra el lanzamiento, Lali ya tiene marcada una nueva fecha en su calendario. El próximo 26 de septiembre de 2026 llegará “La última fiesta del pop”, una nueva cita con sus seguidores que promete cerrar a lo grande esta etapa de sus shows.

     

 

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