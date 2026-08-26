Lali lanzó "1Amor (EN VIVO)": el fenómeno que hizo delirar a más de 350 mil personas

Ahora, la cantante decidió inmortalizar ese fenómeno con “1Amor (EN VIVO)”, una versión que busca capturar toda la energía de aquellos recitales y que llega acompañada por un videoclip con algunos de los momentos más destacados de sus multitudinarias presentaciones.

El material recorre parte de una etapa histórica para Lali: en apenas un año y medio realizó siete estadios en Buenos Aires, cinco Vélez y dos River Plate, convocando en total a más de 350 mil personas.

De esta manera, “1Amor” deja de ser solamente una canción para convertirse también en el registro de uno de los momentos de mayor convocatoria de la carrera de la artista.

Mientras celebra el lanzamiento, Lali ya tiene marcada una nueva fecha en su calendario. El próximo 26 de septiembre de 2026 llegará “La última fiesta del pop”, una nueva cita con sus seguidores que promete cerrar a lo grande esta etapa de sus shows.