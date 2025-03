Linkin Park confirma su regreso a Argentina

Con la emoción de su regreso triunfal aún en el aire, LINKIN PARK también se encuentra lanzando un nuevo single titulado "Up From The Bottom". Este lanzamiento allana el camino para la Edición Deluxe de su aclamado álbum FROM ZERO, que llegará el 16 de mayo, e incluirá tres canciones nuevas y una edición física ampliada con cinco pistas en vivo. Sobre el nuevo estreno, Shinoda dijo: "Estamos muy agradecidos por la increíble recepción de From Zero. Este nuevo capítulo, nuestro continuo viaje con la música y la conexión entre la banda y los fans ha sido más de lo que podríamos haber esperado. Gracias por escucharnos".

La gira “Zero World Tour”, cuya etapa latinoamericana también incluye paradas en Brasil, Chile, Colombia y Perú, encontrará a la banda presentando mundialmente su nuevo material homónimo al tour. El título del disco, que podría traducirse como “de cero” es un guiño a sus primeros pasos, cuando la banda se llamaba Xero, pero al mismo tiempo representa el comienzo de esta era con nuevos integrantes, y sintetiza a la perfección el momento que atraviesa la banda: fiel a sus orígenes pero con la mirada en el presente.

El álbum FROM ZERO fue ganador del "Álbum de Rock del Año" de este año en los iHeartRadio Music Awards y ha contado con grandes éxitos desde su estreno en 2024. "The Emptiness Machine" se convirtió en "la canción de rock más grande de 2024", 15 semanas en el #1 en la lista Rock & Alternative Airplay de Billboard y su siguiente corte, "Heavy Is The Crown", siguió sus pasos en el #1 del mismo ranking. Según lo informado por Billboard, LINKIN PARK fue la única banda de rock en superar los 2 mil millones de reproducciones anuales en 2024.

Si bien el regreso tiene las miras puestas en el presente y el futuro de la banda, LINKIN PARK conquistó generaciones con éxitos como “In The End”, “Somewhere I Belong”, y “Crawling”, y ahora se prepara para celebrar su regreso con una gira internacional que marcará su renacimiento y el reencuentro con sus fans. La banda cuenta con nuevas caras en su formación, con Emily Armstrong, de Dead Sara, como vocalista, y Colin Brittain en composición y batería, mientras que los conocidos Mike Shinoda, Dave “Phoenix” Farrell y Joe Hahn, seguirán ocupando sus respectivos roles, y Brad Delson continúa activo en lo musical pero no será parte del tour.

La banda anticipó que este regreso tiene mucho de especial, no solo por la nueva formación, sino también por su renovado sonido que mantiene sin embargo la esencia alt-rock/nu-metal de LINKIN PARK, pero con una energía fresca y vibrante, fiel a su estilo innovador. Este es un nuevo capítulo para una banda que supo mezclar magistralmente rock, nu metal y electrónica de una manera única y potente y que resurge con un disco que ha sido aclamado tanto por la crítica como por los fans.

Imperdible por donde se lo mire, el regreso de LINKIN PARK a la Argentina, será un evento ineludible para todos los amantes del rock alternativo, una fecha cargada de emoción por revivir los hits de siempre y por escuchar por primera vez todo lo nuevo.