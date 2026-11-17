TOPA - PANAM Y CIRCO - PIÑÓN FIJO

SOY MUNI - NILOCOS - PJ KIDS - KIDZA BOOM

¡QUE LIO HUGO! - SIN JULEPE - ARJAUS CREW

ROCKN’ LEARN BAND - EUDAMON BAND -

SCHOOL OF ROCK - ENRULATE CON BRIAN

HOST: RUDY GÜEMES

Los artistas que encabezan la edición 2027 tienen una trayectoria que atraviesa generaciones. Topa, Panam y Piñón Fijo acompañan desde hace años a miles de chicos que crecieron con sus canciones, y por eso frente a su escenario se encuentra un público sin fronteras de edad: los más chicos que recién las descubren, adolescentes que vuelven a cantarlas como cuando eran niños y familias enteras que se suman al show. Este año, el pogo que se armó durante el show de Topa al ritmo de “Me muevo para aquí” se volvió viral y mostró hasta dónde llega ese fenómeno. En Kidzapalooza, la música que marcó miles de infancias se vuelve a compartir, y se convierte en un recuerdo nuevo para todos.

Presentado por Personal, Lollapalooza Argentina 2027 reúne a Travis Scott, Charli xcx, The Killers, TINI y David Guetta al frente de un cartel que va del hip hop y el pop, al rock y la electrónica. Entre un recital y otro, o mientras esperan ese show que quieren ver todos juntos, las familias pueden pasar por Kidzapalooza para escuchar música en vivo, bailar frente al escenario o sumarse a juegos y talleres que invitan a los chicos a crear y experimentar.

Para fomentar su inclusión en la experiencia única que es #LollaAR, el acceso al festival es gratuito para los niños menores de 10 años acompañados por un adulto responsable con entrada, acreditándose con anticipación.