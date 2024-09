Los famosos que estuvieron en la avant premiere de The Pink Floyd Exhibition: las fotos

NANCY DUPLÁA Y LUCA MARTIN Y EUGENIA AIELLO.JPG

Tras su exitoso debut en el Victoria and Albert Museum de Londres en 2017, que recibió a más de 400.000 personas, y su paso igualmente exitoso por Roma, Madrid, Dortmund, Los Ángeles, Montréal y Toronto, la exposición se trasladó a Buenos Aires. Aterrizando en Sudamérica por primera vez, en el Pabellón Frers de La Rural. Este central espacio de exposición es el escenario perfecto para el recorrido inmersivo a través del mundo de Pink Floyd, que conjuga eventos audiovisuales de alta tecnología, objetos y paisajes surrealistas que evolucionan a lo largo de la exposición. Las entradas para la exposición estarán a la venta en www.laruralticket.com.ar y www.pinkfloyexhibition.com.ar. La exposición de Pink Floyd es producida por Michael Cohl de S2BN Entertainment, en asociación con DG Experience.

The Pink Floyd Exhibition se suma así a la prestigiosa lista de grandes exhibiciones que DG Experience viene presentando en Argentina como las ya realizadas Imagine Van Gogh, Bansky, Genius or Vandal?, Steve Mc Curry Icons y la arrolladoramente exitosa Blow Up Experience, de creación propia.

Como primera ubicación fuera de Europa y Norteamérica, Buenos Aires es el destino ideal para albergar la exposición, ya que la banda tiene una rica historia con la ciudad y una audiencia local expectante.

