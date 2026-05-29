Los Nocheros anuncian un show especial para celebrar sus 40 años

El regreso al Gran Rex tiene además un valor simbólico especial para la historia del grupo. Fue en ese escenario de la Avenida Corrientes donde el fenómeno Nocheros explotó masivamente a finales de los ‘90, consolidando un vínculo histórico e inquebrantable con el público porteño. Volver allí en el marco de este aniversario conecta directamente con ese momento clave de su carrera y con una historia compartida que sigue más vigente que nunca.

El presente de Los Nocheros también encuentra un nuevo reconocimiento a su trayectoria: la banda fue distinguida con el Premio Gardel a la Trayectoria en el marco de los Premios Gardel 2026, celebrando sus 40 años de carrera y su aporte fundamental a la música popular argentina.

A lo largo de estas cuatro décadas, Los Nocheros no solo dejaron una huella musical a través de sus canciones y su estilo inconfundible, sino que también transformaron la manera de vivir y producir el folklore en Argentina. Fueron pioneros en impulsar una mayor profesionalización dentro de la industria folklórica, elevando la calidad de las producciones, las puestas en escena y la percepción del género en todo el país. Ese legado los convirtió en una banda profundamente respetada dentro de la música popular argentina.

La gira por sus 40 años encuentra hoy al grupo atravesando un momento de madurez artística, resiliencia y renovación, reafirmando la vigencia de una banda que continúa emocionando a nuevas generaciones sin perder la esencia que la convirtió en un fenómeno único.

6 de Agosto – Gran Teatro Bahia Blanca

8 de Agosto – Teatro Radio City (Mar del Plata)

11 de Agosto – Teatro Gran Rex (CABA)

22 de Agosto – Teatro Bicentenario (San Juan)

23 de Agosto – Arena Maipu (Mendoza)

27 de Agosto – Cine Teatro San Luis

29 de Agosto – Espacio Quality (Cordoba)

4 de Septiembre – Teatro Mercedes Sosa (Tucuman)

19 de Septiembre – Teatro Provincial de Salta

24 de Octubre – Bioceres Arena (Rosario)

25 de Octubre - Teatro 3 de Febrero (Paraná)

28 de Octubre – Teatro Sodre (Montevideo)

29 de Octubre – Teatro Maccio (San Jose – UY)

31 de Octubre – Enjoy Punta del Este