Manuel Turizo presenta "Apambichao, Vol. 2"

A esta unión se suman Kapo en “Cogiendo Pareja”, Oscar Maydon en “Pa’ Besarte”, y Zaider y Hamilton en “Yo Yo”, creando conexiones entre diferentes generaciones, escenas y sonidos de la música latina. El recorrido culmina con “Las Bailábamos Juntos” junto a Grupo Firme, donde Turizo entra de lleno al universo de la música regional mexicana y vuelve a demostrar que su identidad artística puede trascender las fronteras de cualquier género.

Pero si algo define a “Apambichao, Vol. 2” es su energía. “Es un álbum hecho para bailar, celebrar y dejarse llevar”, declaró el artista.