Palito Ortega brilló en el Teatro Ópera con su espectáculo "Muchacho que vas cantando"

Palito Ortega brilló en el Teatro Ópera de Buenos Aires con su espectáculo “Muchacho que vas cantando”, un recorrido por más de cinco décadas de historia musical que emocionó al público de principio a fin.

3 oct 2025, 23:55
Con localidades totalmente agotadas, Palito Ortega brilló en el Teatro Ópera de Buenos Aires con su espectáculo “Muchacho que vas cantando”, un recorrido por más de cinco décadas de historia musical que emocionó al público de principio a fin. La cita se extendió por más de dos horas, con 26 canciones que repasaron clásicos inmortales y momentos íntimos de su vida.

Desde el inicio, apenas pasadas las 20.45, el escenario se llenó de energía con una imponente puesta que incluyó pantallas proyectando imágenes de la juventud y adultez del artista, en un viaje emotivo por su carrera. Acompañado por once músicos de excelencia, Palito desplegó un repertorio que transitó entre la alegría de hits como “Un muchacho como yo”, “Corazón contento”, “La felicidad” y “Despeinada”, hasta instantes cargados de sensibilidad como “Muchacho que vas cantando” o “Sabor a nada”.

Uno de los puntos más altos fue la participación especial de su hijo, Emanuel Ortega, a quien presentó como “la continuidad de su vida”, invitándolo a interpretar un tema en un clima de ovación y ternura. También se destacó la intervención del guitarrista Norberto “Lalo” Fransen, quien tomó la voz en “El Martillo – Oye niña”. El cambio de vestuario de Palito —de un elegante traje negro a un impecable traje blanco— marcó otro de los momentos más celebrados de la noche.

El show no solo repasó canciones, sino también anécdotas de una vida entera. Palito habló de sus inicios, de sus hijos, recordó a figuras inolvidables como Frank Sinatra, Violeta Rivas, Leonardo Favio, Sandro, Luis Sandrini, Libertad Lamarque y Leo Dan, y dedicó palabras llenas de gratitud a su esposa, quien fue invitada al escenario en un emotivo pasaje. Con frases como “Olvídense de todo, prívense de todo menos de soñar” y “Tengo el amor de ustedes, soy feliz”, dejó en claro la esencia de una noche que fue mucho más que un recital: una verdadera celebración de la vida.

El cierre, con un bis que incluyó “Creo en Dios”, “Voy cantando” y “Medianovia”, selló una velada que el público vivió de pie, coreando y aplaudiendo con fervor.

La banda que acompañó a Palito estuvo integrada por: Norberto Omar Franzoni y Oscar Alberto Ascencio (guitarras), Luis Santiago Vilas (bajo), Norberto Daniel Alaguibe (batería), Conceição María Soares (percusión), Fabián Gustavo Aguiar (saxo), Jorge Fleitas (trompeta), Rose Marie Rodríguez Parili (teclados) y las coristas Lyubov Tymchuk, Romina Liliana Vallone y Eleonora Barletta Domenech.

Tras este inolvidable show en el Ópera, Palito Ortega se prepara para reencontrarse con su público el próximo viernes 10 de octubre, en una segunda y última función de este espectáculo único en Buenos Aires, para el cual aún quedan las últimas localidades disponibles.

