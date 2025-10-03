Palito Ortega brilló en el Teatro Ópera con su espectáculo "Muchacho que vas cantando"

El show no solo repasó canciones, sino también anécdotas de una vida entera. Palito habló de sus inicios, de sus hijos, recordó a figuras inolvidables como Frank Sinatra, Violeta Rivas, Leonardo Favio, Sandro, Luis Sandrini, Libertad Lamarque y Leo Dan, y dedicó palabras llenas de gratitud a su esposa, quien fue invitada al escenario en un emotivo pasaje. Con frases como “Olvídense de todo, prívense de todo menos de soñar” y “Tengo el amor de ustedes, soy feliz”, dejó en claro la esencia de una noche que fue mucho más que un recital: una verdadera celebración de la vida.

El cierre, con un bis que incluyó “Creo en Dios”, “Voy cantando” y “Medianovia”, selló una velada que el público vivió de pie, coreando y aplaudiendo con fervor.

La banda que acompañó a Palito estuvo integrada por: Norberto Omar Franzoni y Oscar Alberto Ascencio (guitarras), Luis Santiago Vilas (bajo), Norberto Daniel Alaguibe (batería), Conceição María Soares (percusión), Fabián Gustavo Aguiar (saxo), Jorge Fleitas (trompeta), Rose Marie Rodríguez Parili (teclados) y las coristas Lyubov Tymchuk, Romina Liliana Vallone y Eleonora Barletta Domenech.

Tras este inolvidable show en el Ópera, Palito Ortega se prepara para reencontrarse con su público el próximo viernes 10 de octubre, en una segunda y última función de este espectáculo único en Buenos Aires, para el cual aún quedan las últimas localidades disponibles.