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Palito Ortega emocionó al teatro Ópera con una noche llena de música, recuerdos y familia

El artista se presentó este viernes 16 de octubre con su gira “Por Siempre”, en un show que recorrió los grandes clásicos de su carrera, repasó su historia en el cine y la música y tuvo momentos muy especiales junto a su familia.

19 oct 2026, 09:00
Palito Ortega emocionó al teatro Ópera con una noche llena de música, recuerdos y familia

Palito Ortega emocionó al teatro Ópera con una noche llena de música, recuerdos y familia

Palito Ortega emocionó al teatro Ópera con una noche llena de música, recuerdos y familia

Palito Ortega emocionó al teatro Ópera con una noche llena de música, recuerdos y familia

Palito Ortega volvió a encontrarse con su público este viernes 16 de octubre en el Teatro Ópera, con una nueva presentación de Por Siempre, el espectáculo que celebra una trayectoria de más de seis décadas y reúne canciones que atraviesan generaciones. En una noche cargada de emoción, el artista repasó algunos de los temas más emblemáticos de su carrera e invitó a los presentes a cantar y revivir recuerdos a través de la música.

Uno de los momentos más tiernos de la noche llegó antes de que Palito saliera al escenario, cuando su sobrina nieta Matilda tomó la palabra para presentar a su tío abuelo. Con unas dulces palabras, protagonizó una introducción que emocionó al público y le dio un comienzo muy especial al encuentro.

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La familia también tuvo su lugar sobre el escenario cuando Palito compartió con su hija Rosario la interpretación de “Amor en el aire”, en otro de los momentos especiales de la noche. Padre e hija se unieron para cantar este clásico, sumando un nuevo capítulo a una presentación atravesada por la música, los afectos y los recuerdos compartidos.

La emoción continuó durante “Mi primera novia”, cuando Evangelina Salazar, su mujer, subió al escenario para bailar junto a él. La pareja compartió un momento íntimo y lleno de complicidad que despertó una gran ovación y conmovió a todos los presentes.

En el marco del Día de la Madre, Palito también dedicó un momento especial a todas las madres que se encontraban en la sala al interpretar “Se parece a mi mamá”, sumando un homenaje cargado de cariño y emoción. La fecha se convirtió así en una oportunidad para celebrar a través de la música a quienes ocupan un lugar fundamental en la vida de tantas personas.

El recorrido por su historia artística tuvo otro momento destacado cuando el cantante hizo referencia a las películas que protagonizó y a las canciones que formaron parte de ellas. A través de distintos videos de archivo, el público pudo volver a encontrarse con imágenes de su pasado y revivir diferentes etapas de una carrera que dejó una huella tanto en la música como en el cine argentino.

A lo largo del espectáculo, Palito interpretó un repertorio integrado por clásicos inolvidables como “Un muchacho como yo”, “Corazón contento”, “Despeinada”, “La felicidad”, “Sabor a nada” y “Muchacho que vas cantando”, entre otros. Canciones que forman parte de la memoria colectiva y que siguen encontrando nuevas formas de conectar con el público, sin importar la edad.

Con Por Siempre, Palito Ortega continúa recorriendo distintos escenarios del país y del exterior, reafirmando el vínculo que mantiene con varias generaciones desde hace más de 60 años. Cada presentación se convierte en una oportunidad para celebrar una historia artística que forma parte de la música popular argentina y que conserva intacta su capacidad de emocionar.

El próximo viernes 23 de octubre, el artista volverá a presentarse en el Teatro Ópera para una segunda noche de clásicos, recuerdos y encuentros con su público. Las últimas localidades se encuentran a la venta.

     

 

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