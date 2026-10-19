Palito Ortega emocionó al teatro Ópera con una noche llena de música, recuerdos y familia

En el marco del Día de la Madre, Palito también dedicó un momento especial a todas las madres que se encontraban en la sala al interpretar “Se parece a mi mamá”, sumando un homenaje cargado de cariño y emoción. La fecha se convirtió así en una oportunidad para celebrar a través de la música a quienes ocupan un lugar fundamental en la vida de tantas personas.

El recorrido por su historia artística tuvo otro momento destacado cuando el cantante hizo referencia a las películas que protagonizó y a las canciones que formaron parte de ellas. A través de distintos videos de archivo, el público pudo volver a encontrarse con imágenes de su pasado y revivir diferentes etapas de una carrera que dejó una huella tanto en la música como en el cine argentino.

A lo largo del espectáculo, Palito interpretó un repertorio integrado por clásicos inolvidables como “Un muchacho como yo”, “Corazón contento”, “Despeinada”, “La felicidad”, “Sabor a nada” y “Muchacho que vas cantando”, entre otros. Canciones que forman parte de la memoria colectiva y que siguen encontrando nuevas formas de conectar con el público, sin importar la edad.

Con Por Siempre, Palito Ortega continúa recorriendo distintos escenarios del país y del exterior, reafirmando el vínculo que mantiene con varias generaciones desde hace más de 60 años. Cada presentación se convierte en una oportunidad para celebrar una historia artística que forma parte de la música popular argentina y que conserva intacta su capacidad de emocionar.

El próximo viernes 23 de octubre, el artista volverá a presentarse en el Teatro Ópera para una segunda noche de clásicos, recuerdos y encuentros con su público. Las últimas localidades se encuentran a la venta.