Rawayana anuncia ¿Dónde es el after? World Tour: la gira llega a la Argentina

La gira se anuncia a menos de un mes del lanzamiento de su aclamado nuevo álbum de estudio, ¿Dónde Es El After? un ambicioso proyecto de 23 canciones en el que Rawayana se embarca en un viaje sensorial, que nace de la constante búsqueda humana de experiencias que superen lo vivido.

El álbum incluye los temas “La Noche Que No Había Uber”, sencillo con el que Rawayana debutó en la prestigiosa vitrina de Gallery Sessions, y “Reyimiller”, que también marcó el debut de la agrupación en COLORS, una de las plataformas musicales más reconocidas a nivel mundial. El LP, además, está lleno de colaboraciones estelares con artistas de la talla de Elena Rose, Servando y Florentino Primera, Mazzarri, Joaquina, Manuel Turizo, Carín León, DannyLux, Grupo Frontera, Magic Juan, J Quiles y Jowell & Randy.

La producción debutó en la posición #2 del chart Top Albums Debut Global de Spotify, en el puesto #1 del Top Album Debuts USA de Spotify, y el tema “Inglés en Miami”, junto a Manuel Turizo, figuró en el puesto #8 del Top Songs Debut USA de la misma plataforma en su semana de debut.

¿Dónde es el after? reafirma la posición de Rawayana como una de las agrupaciones más innovadoras y consistentes de la música latina contemporánea.

“¿DÓNDE ES EL AFTER? WORLD TOUR”:

17 de abril - Bogotá, Colombia - Movistar Arena

15 de mayo - Madrid, España - Movistar Arena

17 de mayo - Barcelona, España - Palau St. Jordi

3 de junio - Mérida, México - Foro GNP

5 de junio -Puebla, México - Auditorio GNP

6 de junio - Ciudad de México - Palacio de los Deportes

9 de junio - Monterrey, México - Auditorio Banamex

10 de junio - Guadalajara, México - Auditorio Telmex

19 de junio - San Salvador, El Salvador - Complejo Cuscatlán

20 de junio - Tegucigalpa, Honduras - Coliseo Nacional de Ingenieros

26 de junio - Ciudad de Panamá, Panamá - Plaza Amador

27 de junio - San José, Costa Rica - Parque Viva

15 de agosto - Lima, Perú - Costa 21

20 de agosto - Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena

22 de agosto - Santiago, Chile - Movistar Arena

27 de agosto - Quito, Ecuador - Coliseo Rumiñahui

29 de agosto - Guayaquil, Ecuador - Coliseo Voltaire