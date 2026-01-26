Rawayana anuncia ¿Dónde es el after? World Tour: la gira llega a la Argentina

La banda ganadora del GRAMMY® y del Latin GRAMMY®, Rawayana, llevará su aclamado nuevo álbum de estudio, ¿Dónde es el after?, a los escenarios en una ambiciosa nueva gira que iniciará en abril y recorrerá Latinoamérica y España.
El ¿Dónde es el after? World Tour, promovido por Live Nation y Rimas Nation, iniciará el próximo 17 de abril en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia, uno de los recintos más importantes de Sudamérica. La gira continúa en mayo, con dos presentaciones confirmadas en España: el 15 de mayo en el Movistar Arena de Madrid y el 17 de mayo en el Palau St. Jordi de Barcelona.
En junio, la agrupación hará su regreso triunfal a México, con shows confirmados en Mérida, Puebla, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, donde debutará en el mítico Palacio de los Deportes capitalino. A mediados de mes, Rawayana visitará El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica antes de dirigirse, en agosto, a Perú, Argentina, Chile y Ecuador.
La preventa comienza el lunes 02 de febrero a las 13hs con un beneficio de 3 cuotas sin interés. Mientras que la venta general se habilitará el martes 03 de febrero a las 13hs con todos los medios de pago y un beneficio de 3 cuotas sin interés con tarjetas BBVA Visa a través de la página del estadio.
La gira se anuncia a menos de un mes del lanzamiento de su aclamado nuevo álbum de estudio, ¿Dónde Es El After? un ambicioso proyecto de 23 canciones en el que Rawayana se embarca en un viaje sensorial, que nace de la constante búsqueda humana de experiencias que superen lo vivido.
El álbum incluye los temas “La Noche Que No Había Uber”, sencillo con el que Rawayana debutó en la prestigiosa vitrina de Gallery Sessions, y “Reyimiller”, que también marcó el debut de la agrupación en COLORS, una de las plataformas musicales más reconocidas a nivel mundial. El LP, además, está lleno de colaboraciones estelares con artistas de la talla de Elena Rose, Servando y Florentino Primera, Mazzarri, Joaquina, Manuel Turizo, Carín León, DannyLux, Grupo Frontera, Magic Juan, J Quiles y Jowell & Randy.
La producción debutó en la posición #2 del chart Top Albums Debut Global de Spotify, en el puesto #1 del Top Album Debuts USA de Spotify, y el tema “Inglés en Miami”, junto a Manuel Turizo, figuró en el puesto #8 del Top Songs Debut USA de la misma plataforma en su semana de debut.
¿Dónde es el after? reafirma la posición de Rawayana como una de las agrupaciones más innovadoras y consistentes de la música latina contemporánea.
17 de abril - Bogotá, Colombia - Movistar Arena
15 de mayo - Madrid, España - Movistar Arena
17 de mayo - Barcelona, España - Palau St. Jordi
3 de junio - Mérida, México - Foro GNP
5 de junio -Puebla, México - Auditorio GNP
6 de junio - Ciudad de México - Palacio de los Deportes
9 de junio - Monterrey, México - Auditorio Banamex
10 de junio - Guadalajara, México - Auditorio Telmex
19 de junio - San Salvador, El Salvador - Complejo Cuscatlán
20 de junio - Tegucigalpa, Honduras - Coliseo Nacional de Ingenieros
26 de junio - Ciudad de Panamá, Panamá - Plaza Amador
27 de junio - San José, Costa Rica - Parque Viva
15 de agosto - Lima, Perú - Costa 21
20 de agosto - Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena
22 de agosto - Santiago, Chile - Movistar Arena
27 de agosto - Quito, Ecuador - Coliseo Rumiñahui
29 de agosto - Guayaquil, Ecuador - Coliseo Voltaire