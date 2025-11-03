Ricardo Montaner regresa a la Argentina en 2026: cuándo y dónde sera el show

Este tour no es solo un regreso, es una renovación de votos, cuatro décadas de historia musical convertidas en un espectáculo que celebra su legado y su conexión con el público.

La gira recorrerá América con paradas en Argentina, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y República Dominicana, antes de proceder con su gira global por varias ciudades de España, Francia e Italia entre otras de Europa.

El último regreso no es solo una gira: es su más esperado reencuentro que llega en febrero del 2026.