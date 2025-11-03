Ricardo Montaner regresa a la Argentina en 2026: cuándo y dónde sera el show
El cantante Ricardo Montaner vuelve a la Argentina el próximo año con su Word Tour El último regreso. Enterate dónde y cuándo.
3 nov 2025, 11:00
Tras varios años de silencio en los escenarios,Ricardo Montaner, una de las voces más grandes de la música en español vuelve con El último regreso World Tour 2026, una gira mundial que es una declaración de amor que encenderá escenarios en todo el planeta.
En Argentina, el artista ya confirmó sus primeras dos fechas para el 21 de febrero de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires y además se presentará el día 1 de marzo en el estadio de Instituto de Córdoba.
Por primera vez en su carrera, un día Montaner se detuvo. Dejó de mirar hacia afuera, para mirar hacia sus adentros. Nunca en más de cuarenta años detuvo la marcha y la vorágine.
Bajó el ritmo, respiró y recargó energías. Pero la pausa terminó: Montaner vuelve con hambre de cariño, esa hambre que solo se sacia con el aplauso de sus millones de fieles seguidores.
Este tour no es solo un regreso, es una renovación de votos, cuatro décadas de historia musical convertidas en un espectáculo que celebra su legado y su conexión con el público.
La gira recorrerá América con paradas en Argentina, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y República Dominicana, antes de proceder con su gira global por varias ciudades de España, Francia e Italia entre otras de Europa.
El último regreso no es solo una gira: es su más esperado reencuentro que llega en febrero del 2026.