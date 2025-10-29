Ricardo Montaner vació su perfil de Instagram y preocupó a sus fans: qué le pasa

Qué dijo Ricardo Montaner

Hasta el momento, Ricardo Montaner no se pronunció públicamente sobre su decisión, lo que incrementó la incertidumbre entre sus seguidores.

Hace más de un año, decidió bajarse de los escenarios y hacer una pausa en su exitosa carrera musical. Algo que alertó a sus fans de todo el mundo, pero que el artista se encargó de aclarar que no es un adiós definitivo. De hecho, este tiempo sin su agenda laboral en las manos le permitió estar más cerca de sus seres queridos, conectar con ellos y viajar a distintos lugares de Europa.

El pasado 8 de septiembre, el artista cumplió 68 años y compartió un nostálgico mensaje que volvió a preocuparlos. Si bien hacía alusión a su carrera y su deseo de regresar con fuerza a la música, sus seguidores interpretaron que hablaba de su salud. “Tengo la certeza de que hemos crecido juntos y de que algún día nos volveremos a ver", comenzó su publicación.

"Como esa familia del migrante que se reúne después de tanto tiempo y se funde en un abrazo interminable, así. No hay manera de pensar mi vida sin vivirla con ustedes, agarrándome la mano, como siempre”, continuó cargado de emoción. Asimismo, expresó sobre esta fecha tan especial: “Hoy es mi cumpleaños y mi mayor regalo es sentirlos ahí cerquita. Le he pedido a Dios volverlos a ver a unos metros de mí, para cantarles como de costumbre, para abrazarlos como de costumbre".

Para terminar, Ricardo escribió: "Que Dios disponga el tiempo, pero que no se tarde”. Estas palabras llamaron la atención en las redes y muchas personas pensaron que estaba atravesando un mal momento que le impedía volver a cantar en público. Esto no fue así, y siguió con su labor.