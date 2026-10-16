Slash regresa a la Argentina en 2027: fecha y entradas

“One of Your Kind” avanza con un ritmo agitado y afinado a un tono más bajo, mientras que unos acordes nítidos con influencias punk marcan el ritmo de “Here in Babylon”. “Thrill Seeker” se articula en torno a un vertiginoso riff descendente que se mantiene muy bien sincronizado, y “Rev My Heart” es un tema clásico de rock ’n’ roll trepidante, sustentado por una progresión inolvidable y una letra inspirada en la noche en que Kennedy conoció a su futura esposa. El tema instrumental “Living the Dream” continúa una tradición de SMKC, dando a Slash espacio para improvisar y poniendo su inconfundible estilo guitarrístico en primer plano. “He incluido uno de estos temas instrumentales en todos los discos de los Conspirators, excepto en “Apocalyptic Love”, afirma SLASH. “Es divertido tener algo en lo que pueda dar rienda suelta a mi creatividad e improvisar, sin directrices específicas ni límites. Está bien hacer uno nuevo en cada disco, para que en los conciertos no tengas que tocar siempre el mismo”.

“Es divertido tener algo que me permita dar rienda suelta a la improvisación, sin directrices ni límites concretos. Me gusta crear una nueva en cada disco, para que, en los conciertos, no tenga que tocar siempre la misma”, afirma SLASH.

Uno de los cambios más significativos del álbum es “Looking for a Miracle”, la primera canción que SLASH compuso en pedal steel y la primera en incluir un solo de pedal steel grabado por el propio guitarrista. SLASH desarrolló la idea musical original en ese instrumento antes de adaptarla a la guitarra, para que toda la banda pudiera ensayar la canción. Posteriormente, volvió al pedal steel durante las sesiones de grabación y trabajó él solo en el Studio Barbarosa. “Me encanta la pedal steel”, afirma SLASH. “Es uno de esos instrumentos con los que puedes hacer cosas increíbles. Así que se ha convertido en algo especial para mí. Pero supone un compromiso. Es un instrumento bastante complejo”.

KENNEDY y el resto de la banda han visto cómo ha ido evolucionando la relación de SLASH con el instrumento a lo largo del tiempo. “Durante mucho tiempo, íbamos a ensayar para las giras o a hacer la preproducción, y luego nos íbamos, mientras que Slash se quedaba en su estudio y practicaba hasta altas horas de la madrugada para dominar la pedal steel”.

El álbum concluye con “Stem the Flow”, una impactante declaración final centrada en la desilusión con las instituciones y los sistemas que antes se creían inquebrantables. Contundente, espontáneo y de amplio espectro, FLYING BLIND recoge el sonido de SMKC, tan desenfadado, crudo y compacto como siempre.

Los orígenes de SMKC se remontan al álbum en solitario homónimo de SLASH de 2010, repleto de estrellas, en el que KENNEDY participó como uno de los varios vocalistas invitados. La conexión musical y personal que surgió a raíz de ello se convirtió rápidamente en una banda permanente. “Empecé a trabajar con los Conspirators como un feliz accidente derivado de la grabación de ese primer álbum solista”, afirma SLASH. “Establecí con estos chicos una relación, tanto musical como personal, a la que no estaba dispuesto a renunciar cuando Guns volvió a ponerse en marcha”.

Lo que comenzó sin un plan a largo plazo se ha convertido en una colaboración de 15 años, cinco álbumes de estudio y numerosas giras mundiales. “Me parece increíble que estos 15 años hayan pasado tan rápido”, afirma KENNEDY. “Ha sido un abrir y cerrar de ojos. Pero, como se suele decir, el tiempo vuela cuando te diviertes, y nosotros nos lo pasamos muy bien. Es de esas cosas en las que tienes que pellizcarte para creerlo”.

Quince años después de su formación, SLASH FT. MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS siguen perfeccionando su sonido al tiempo que mantienen viva la llama del rock ’n’ roll más directo y sin artificios. Para SLASH, la fuerza que impulsa a FLYING BLIND y SMKC sigue siendo el puro placer de tocar música. “Cuando empezamos, no teníamos nada”, afirma SLASH. “No nos propusimos conquistar el mundo. Lo hacíamos simplemente por el puro placer de hacerlo. Así que ahora nos reunimos y tocamos, nos lo pasamos muy bien, y luego salimos de gira y volvemos a hacerlo la próxima vez”. SLASH se ríe. “Mientras haya electricidad, seguiremos enchufándonos”.