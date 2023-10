The Weeknd: así fue su primer y espectacular show en River

La emoción y la euforia que hubía en el Estadio River Plate desbordaba y tomaba todo el barrio de Núñez mientras los 65 miles de fans de The Weeknd llegaban y esperaban este show tan significativo. Primero, por ser la gira mundial de presentación de sus exitosísimos últimos discos After Hours de 2020 –que tuvo que esperar para estrenar en vivo por la pandemia– y Dawn FM de 2022. Además de presentar por primera vez estos trabajos repletos de hits indelebles y de volver al país después de seis años, Abel Tesfaye anunció que al finalizar esta gira dará inicio a una nueva etapa en su carrera que implica el final del proyecto que es The Weeknd. Este acontecimiento sumó a la épica de un show histórico que es a su modo también una despedida, en una megaproducción de DF Entertainment, que pasó de inmediato a la lista de los mejores espectáculos no solo de este año sino de la década en Argentina.