U2 anuncia una nueva fecha en Argentina y tendrá paso triple por el Monumental

A esta celebración se suma Beck, uno de los artistas más versátiles e influyentes del rock alternativo, que acompañará a U2 como invitado especial. Con una carrera marcada por la experimentación y una capacidad única para cruzar géneros, el músico estadounidense aportará su universo sonoro a una serie de conciertos que reunirán a dos nombres fundamentales de la música contemporánea.

El nuevo álbum de U2 también tendrá un lugar destacado en el tour. Entre sus adelantos se encuentra “The Greatest Show On Earth”, la canción que da nombre a la gira, escrita junto a Brian Eno y elegida por Bono como su favorita del disco. Las nuevas composiciones compartirán protagonismo con los clásicos que marcaron a generaciones enteras, en un recorrido por cinco décadas de música.

La gira mundial comenzará el 23 de febrero de 2027 en Ciudad de México, con dos funciones en el Estadio GNP Seguros, y continuará por San Pablo, donde la banda se presentará el 10 y 12 de marzo en el Estádio MorumBIS. Buenos Aires será la encargada de cerrar la etapa latinoamericana a lo grande. Después de nueve años sin tocar en la Argentina, U2 se prepara para un reencuentro que ya está dejando su marca antes de que suene la primera canción.