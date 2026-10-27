¡U2 anuncia una nueva fecha en Argentina y tendrá paso triple por el Monumental! El furor por el regreso de la banda a la Argentina sigue creciendo y, después de agotar por completo los shows del 23 y 25 de marzo de 2027, se confirma un nuevo show para el 27 de marzo en el Estadio River Plate. Con más de un millón de personas en fila virtual durante la venta, la demanda por ver a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. dejó en claro que dos noches no eran suficientes. Ahora, el público argentino tendrá una nueva oportunidad de ser parte de The Greatest Show on Earth World Tour, con producción de DF Entertainment.