¡Muy enamorados! El romántico gesto de Rusherking a Ángela Torres que derritió las redes

"¿Quieren que me muera?", se preguntó Torres en una segunda historia sobre una foto en la que se la ve sosteniendo un ramo de flores. Rusherking, además, le decoró el camarín con globos en forma de corazón.

La actriz, además, subió un video de ellos dos juntos y escribió: "Te amo, chiquitito".

En Rent, el musical de Jonathan Larson, dirigido por Fer Dente, que se pudo ver en el Teatro Ópera, Ángela encarna a Mimí, una bailarina de pole dance que tiene VIH.

Embed

rusherking, romántico con ángela torres.jpg

rusherking, romántico con ángela torres 2.jpg

Rusherking confesó cuándo comenzó su romance con Ángela Torres y sorprendió a todos con la fecha

Tras separarse de la China Suárez a mediados de 2023, Rusherking contó por primera vez cómo comenzó su romance con Ángela Torres, con quien pasó de una gran amistad al amor hace unos meses.

El cantante comentó en qué fecha empezaron a sentir cosas más allá de la amistad con su colega en su visita al programa que conduce Florencia Bertotti en Vale 97.5.

"Con Ángela somos amigos desde hace dos años, más o menos. Ella estaba de novia en su momento. Yo estaba de novio en su momento. Y compartíamos la misma productora", comenzó Rusherking.

Embed

"Después ella se separó, yo me separé. Éramos amigos y nos fuimos a Nueva York. Ahí arranca", amplió el joven, reconociendo que allí comenzó su historia de amor.

"¿Pero cuál fue la primera vez que la miraste y dijiste 'esperá, esperá'", le consultó la actriz y conductora. Y el ex de la China Suárez contó que fue cuando la acompañó a un show de Diego Torres.

"Fue una vez que la acompañé a un show de su tío, de Diego. Dije 'mirá vos, Angelita'. Me gustó. Ella no me daba bola al principio. Después nos fuimos de vacaciones a Nueva York, con un grupo de amigos, y pintó el amor", continuó.

"¿Hace cuánto?", indagó Bertotti. Y Rusherking confesó la fecha exacta del inicio del romance: "Hace siete meses. En diciembre volvemos a ir a Nueva York y ahí se va a cumplir un año".