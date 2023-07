Nacho Castañares reveló cómo le dice a la Tora en la intimidad: "Tiene..."

"Con Lu estamos muy bien, por suerte. Compartimos mucho y disfrutamos de estar juntos pero a la vez cada uno tiene su espacio y eso es necesario en una pareja. No convivimos, ella tiene su casa, yo tengo la mía y nos vemos mucho pero cada cual en su casa. Aparte, al trabajar juntos en Fuera de joda, sí o sí nos vemos todos los días. Pero cada uno tiene su espacio y nos respetamos un montón", contó Nacho Castañares.

nacho castañares.jpg

Y sobre la diferencia de edad entre los dos, el finalista de GH comentó: "No te digo que me considero más grande pero no me siento tan niño como capaz puede parecer de afuera. Lu tiene un lado tierno y amoroso que realmente me sorprende. A veces, le digo: “Vos no sos más Tora, sos Baby Lu”. Tiene ese costado recontra tierno, de compañera total y súper amorosa que la gente no conoce".

"¿Imaginaste que te ibas a llevar un amor de GH?", le preguntó el periodista. Y Nacho explicó: "No, la verdad que no. Pero estoy muy contento porque es una compañía muy importante. Realmente ella es un amor y tener alguien que te cuide y te valore así, es muy importante. ¿Si nos afecta la diferencia de edad? No. Ella tiene ocho años más que yo pero eso no modifica nada. No se nota porque los dos somos muy maduros, entendemos nuestros momentos y no hay problemas por la diferencia de edad".

"Tenemos confianza entre nosotros y ese respeto en el que cada uno sabe lo que le pasa al otro. Hay fanáticos que quizás no nos quieren juntos por diversos motivos pero nosotros sabemos que nos queremos y elegimos compartir nuestras vidas. Mientras nosotros nos querramos, va a estar todo más que bien", finalizó el joven.

tora nacho 1.jpg

La bronca de la Tora y los ex Gran Hermano 2022 por la presencia de la novia de Alfa en los Martín Fierro

La Tora Lucila Villar habló en el programa de streaming Fuera de joda que tiene con sus ex compañeros de Gran Hermano 2022 y cuestionó la presencia de la novia de Walter Alfa Santiago en los premios Martín Fierro.

Dejó en claro que el grupo se sintió un tanto molesto cuando Delfina Wagner, la novia de Alfa, intentó en un momento de la noche sentarse en la mesa de los ex participantes del reality.

“Obviamente también entendamos que de 800 personas tuvieron que bajar la capacidad por lo que tenía entendido. Nosotros estábamos invitados por Fuera de joda y Marcos, que era el ganador. Y bueno, Alfa no sé bien por qué. Pero obviamente todos merecían el lugar”, dejó en claro la Tora.

Y agregó: “También estuvo la novia de Alfa que en un momento se vino a sentar y como que dijimos que ella acá en nuestra mesa por lo menos que no, que siga allá parada, porque acá tienen que estar otras personas. Lo hablamos con la gente que correspondía... Vieron cómo es Alfa”, comentó, enojada por la situación que vivieron.

A lo que Daniela Celis aclaró: "No tenemos nada contra ella(Delfina) pero en esa silla podría haber estado Romi, Thiago, no sé... Cualquiera de los veinte".