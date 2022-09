Nacho Viale reveló cuál es la figura que quiere en la mesaza, pero Mirtha Legrand desaprueba

Embed

"Si yo tengo al presidente Alberto Fernández, la voy a tratar de convencer. ¡Y que le diga en la cara: 'yo no lo quería y me lo impusieron'!", reveló Nacho, que no descarta un mano a mano de su abuela con el mandatario.

Por otro lado, el productor se lamentó por las restricciones que hay con los invitados debido a la competencia entre los canales: "Está difícil que nos presten a las figuras. Sé que Telefe no, pero con América TV, por ejemplo, siempre se han portado espectacular".

Al finalizar, Nacho expresó su deseo de poder tener a La Chiqui con Susana, algo que se complica porque la diva de los teléfonos tendría que contar con la autorización de su canal. "Me encantaría verlas juntas. Es algo que hoy el público se pierde", sentenció.

mirtha-legrand-1.jpg

Crédito: RS Fotos.

Ni Macri ni Larreta, Mirtha Legrand reveló a quién votará para Presidente en el 2023

Tras dos largos años fuera de la pantalla por culpa de la pandemia de coronavirus que afectó al mundo entero, salvo por alguna que otra excepción, finalmente el próximo 17 de septiembre Mirtha Legrand hará su regreso triunfal a la televisión.

Así, a partir de las 21.30 hs. La noche de Mirtha Legrand volverá a ser el clásico de los sábados que propondrá El Trece para los televidentes.

image.png

Mientras se prepara para regresar este sábado 17 de septiembre al mando de La Noche de Mirtha, por la pantalla de El Trece, la diva brindó una entrevista con Diego Leuco y Luciana Geuna en un bloque especial de Telenoche.

En el último tramo de la nota le hicieron la pregunta más picante: "Si tuvieras que decidir vos quién es el candidato a presidente de la oposición para 2023 y tuvieras tres opciones, Macri, Larreta o Bullrich...", preguntó Geuna. Y de inmediato la "Chiqui" dio su respuesta: "Bullrich".