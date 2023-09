Nació la hija de Cazzu y Christian Nodal: la primera foto que enterneció a todos

Cazzu y Nodal

A su vez, por el momento tampoco se conoce su cara, ya que Cazzu decidió publicar un recorte donde se ven sus piernas y la pequeña mano del recién nacido sosteniendo la de su mamá.

En ese sentido, la cantante se limitó a dar detalles sobre el nacimiento, pero dejó grabada en la descripción la fecha en que su vida cambió para siempre. "14.09.2023", escribió junto al emoji de un sol.

Nació la hija de Cazzu

Cazzu anunció su embarazo en pleno show: el emotivo video

En la noche del sábado, Cazzu sorprendió durante su concierto en el Arena de Buenos Aires, en el marco del final de su “Nena trampa tour”, al contar que espera su primer hijo junto al cantante mexicano Christian Nodal.

Con un video en el tema “Jefa”, la artista hizo delirar al público y confirmó la feliz noticia. “Es muy importante la gente que vino a acompañarme. Gracias”, agradeció en primer lugar Julieta Cazzuchelli, tal es su nombre real.

“¿No les parece que estoy cantando mejor?”, preguntó. Y añadió entre risas: “Es que yo siento que somos dos cantando ahora, como que algo está pasando, me hago pis más seguido, pero bueno”.

En otro momento del recital, la “jefa" del trap destacó: “Quiero darles las gracias por estar siempre conmigo, por compartirlo. Somos mucha gente aquí dentro, no sé si me esperaba alguna vez cantar frente a tanta gente, pero aquí estamos”.

“Aún así yo soy como todos ustedes, como verán, me pasan las mismas cosas. Si me tropiezo, me lastimo, si no me cuido, me quedo embarazada. Lo mismo”, indicó contundente la cantante jujeña.

De esta manera, Cazzu hizo delirar a los miles de fans cuando apenas comenzó el show en la noche de este sábado como cierre de su gran tour “Nena trampa” con el que recorrió países de Latinoamérica, Estados Unidos y España.