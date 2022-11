Nancy Dupláa habló de Adrián Suar, Gran Hermano 2022 y la "violencia" de los medios

Embed

Y dijo que está todo bien con Adrían Suar y que se arrepintió de lo que dijo: "En ese sentido él es una persona que está mucho más elevada que yo y definitivamente hay cosas que no hace y cosas que perdona. Tengo mucho para agradecerle, confió en mí más que yo".

Sobre Gran Hermano, la actriz apuntó: "Es parte de este circo romano que se convirtió la tele. No viene solo de Gran Hermano la violencia o intolerancia, viene también de muchos medios de comunicación, de muchos noticieros".

"Gran Hermano es consecuencia de todo esto que venimos mamando hace tiempo de tanta violencia que viene de la tele. Me parece que es un eslabón más de esta cadena inmunda de violencia que viene", cerró polémica Nancy Dupláa.

Tremenda pelea entre Alfa y Coti en Gran Hermano 2022: gritos, insultos y amenazas

El miércoles estalló un nuevo conflicto en Gran Hermano 2022, y en LAM, América Tv, se filtraron las imágenes de la tremenda pelea que protagonizaron Alfa y Coti en el reality de Telefe.

Todo comenzó cuando ambos comenzaron a discutir a los gritos por unas prendas de vestir que, al parecer, él le tocó a ella, quien luego se vengó por la actitud.

"A mi esas boludeces no me gustan porque yo no le toco la ropa a nadie", dijo Walter Alfa Santiago muy enojado, "dame las cosas mías, no voy a buscar nada, voy a buscarte la ropa y te la tiro a la basura", la amenazó.

"Vos empezaste Alfa", le gritó Coti de muy mala manera: "No nena, no nena", le respondió él; y ella cerró muy violenta en un grito "la con... de tu madre".