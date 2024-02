Nancy Duplaá sorprendió con un pícaro comentario en las últimas fotos de Lali y Pedro Rosemblat

Así las cosas, Lali y Pedro finalizaron sus vacaciones este fin de semana y decidieron compartir distintas postales en sus redes sociales.

El primero en hacerlo fue el periodista, que eligió tres fotos donde los puede ver abrazados y en una de ellas Lali le está dando un tierno beso en la mejilla. “Hasta acá las vacaciones”, escribió Rosemblat en la descripción y Lali comentó: “Te amo mal eh”.

Sin embargo, el comentario que no pudo pasar desapercibido fue el de la actriz Nancy Duplaá que le dio su total apoyo a la pareja y de forma amorosa escribió: “Me copan”.

Nancy Duplaá a Lali y Pedro Rosemblat

El mensaje de la mamá de Lali Espósito a la artista en medio de la polémica con Javier Milei

En las últimas horas, Majo Riera, la mamá de Lali Espósito, salió a defender a la artista después de que Javier Milei la acusara de recibir dinero de varios gobiernos a cambio de brindar recitales masivos.

En sus historias de Instagram, Majo compartió una foto donde se la puede ver abrazada a su hija junto a dos emoji: uno de un corazón y otro de una flor.

El detalle fue que musicalizó la historia con la canción “Princesa” de Joan Manuel Serrat. “Tú no, princesa, tú no. Tú eres distinta. No eres como las de más chicas del barrio”, fue el fragmento del tema elegido para apoyar a su hija.