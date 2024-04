Nancy Pazos apuntó contra la producción de Gran Hermano tras la eliminación de Catalina

"Tenía que irse Furia y la tenía que volver a entrar la producción. La ayudó bastante la producción, hay que decir. 24 horas más era demasiado", opinó en A la Barbarossa en referencia a la decisión del programa de extender la gala hasta lunes.

Además, critico a Furia por su actitudes y sentenció: "Lo vine diciendo hasta ahora y en eso no voy a cambiar. Yo entiendo que la gente lo votó y está perfecto. Espero que sean muchos los que lo hayan votado porque sentían que si Furia no estaba, no era tan divertida la casa"

"Lo que representa Furia, para mí, realmente es horrible. Es parte de lo peor de la sociedad. Es una persona que representa lo más violento que puede tener alguien. Después podemos explicar el por qué. Sigo diciendo lo mismo por más que hoy haya súper ganado", aseguró.

Denuncian fraude en Gran Hermano tras la salida de Cata: "Ni Furia se lo esperaba"

Anoche, Catalina Gorostidi se convirtió en la última eliminada de Gran Hermano. Después de un tenso mano a mano con Furia, la médica pediatra tuvo que dejar al casa luego de obtener el 57,1 por ciento de los votos ante el 42,9 que cosechó su ex amiga.

Enseguida, las redes explotaron con la definición ya que muchas encuestas daban que Juliana Scaglione era la favorita para irse del juego. Algunos fans de Cata denunciaron fraude y pusieron en duda la legitimidad de la votación.

"Chau Gran Hermano, mucho fraude", "Apagón por fraude... Gran Hermano nunca más", "Es el mayor fraude de la historia de Gran Hermano", "Fraude de acá a la China.... Ni Furia se lo esperaba", fueron algunos de los mensajes que se replicaron en Twitter.

Algunos seguidores del programa señalaron una llamativa coincidencia entre el resultado de la votación que definió la eliminación de Denisse. En esa ocasión, la rubia recibió el 57,1 por ciento de los votos frente a Damián, que logró seguir con el 42,9.