Gran Hermano: la actitud de Martín Ku tras la salida de Catalina que puso en jaque a Furia

Embed

Ahí, el Chino dejó en claro que no le molestaría tanto irse de la famosa casa. "Yo no me pongo triste por el juego", dijo sin vueltas el Chino, minimizando si llegara a quedar eliminado. A lo que Furia reaccionó: "Pero con Cata te estabas llevando mucho mejor…".

"Sí, pero no porque se vaya me voy a poner triste. Es hermoso estar afuera", explicó el muchacho. Y la tatuada lo cuestionó: "No, Martín. No hay mejor lugar que este".

"Obvio, pero afuera no hay nada malo", reiteró su postura el Chino. En tanto, ante la atenta mirada de Emma Vich, Furia dejó en claro su deseo de continuar en el programa: "No, yo no quiero ir afuera. Me quiero quedar acá por el resto de mi vida. Soy muy feliz acá adentro".

chino furia gran hermano.jpg

El escandaloso grito y reclamo de la tribuna de Gran Hermano en medio de la eliminación de Catalina

Catalina Gorostidi quedó eliminada de Gran Hermano, Telefe, en una reñida definición con Juliana Furia Scaglione que se vivió con mucha atención dentro y fuera de la casa.

Al conocerse la decisión del público con su voto, se escuchó claramente un fuerte grito de la tribuna en el estudio de GH que dejó en evidencia el rechazo a la producción del reality.

Apenas el conductor Santiago Del Moro dio a conocer el nombre de la eliminada, la gente en el estudio se indignó y no dudó en exponerlo: "¡Está arreglado! ¡Está arreglado!", repetía la gente en forma de canto mientras Cata saludaba a sus compañeros antes de retirarse de la casa.

Cabe recordar que la médica pediatra obtuvo el 57,1% por ciento de los votos en un mano a mano apasionante con la tatuada, lo que fue una de las definiciones más apasionantes de la actual edición del ciclo teniendo en cuenta los últimos enfrentamientos que tuvieron ambas en la convivencia después de una gran amistad.

En el estudio donde se transmite la gala se vivió una verdadera final entre los fanáticos de Cata y Furia que dejaron en claro sus preferencias y admiraciones hacia las participantes.