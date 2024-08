Nancy Pazos estalló contra Beto Casella por el conflicto con Tamara Pettinato: "Hacete cargo"

"La echaron. Hablamos con el productor y dijo que iban a tomar lo último que dijo ella por WhatsApp, que fue 'no voy más'. Y si termina siendo así, que es lo que creo que va a pasar, la producción la está echando", sentenció en una nota con Intrusos (América).

Luego, se dirigió al conductor y aseguró: "Salieron a decir que le daban una semana para cuidarla, pero en realidad, lo reconoció Beto, lo que estaban cuidando era el programa. Hermano, hacete cargo. No quieras aparecer como el mejor compañero porque no lo fuiste".

Embed

"Beto cruzó todos los límites el viernes, cuando le termina preguntando algo que no tenía ningún sentido más que el morbo. ¿Hay necesidad de exponerla? Encima se llena la boca diciendo que la trataron re bien, ¡la trataron horrible!", continuó la periodista.

Además, sostuvo: "No estuvo siendo lo contenedor que tenía que ser adelante y atrás del micrófono. Beto se hartó y la está echando. Otra rotura de códigos: chatea con el productor y el productor le pasa los chats a Beto, y él lo cuenta en el streaming. Eso es una falta de respeto absoluto".

"El patriarcado es esto, siempre hay una mina mala que termina pagando los platos rotos por todo el resto. Todos como sociedad somos unos hipócritas", cerró Nancy completamente indignada.

tamara pettinato.jpg

Qué dijo Tamara Pettinato de los supuestos privilegios que habría tenido por su relación con Alberto Fernández

Después de varios días de estallado el escándalo que la tiene como protagonista, tras la aparición de los polémicos videos coqueteando con el entonces presidente argentino Alberto Fernández en el despacho presidencial, Tamara Pettinato se refirió a su situación con Bendita, el programa de El Nueve donde se desempeña como panelista desde hace una década.

Abordada por la prensa a la salida de la radio, Pettinato aseguró: "No renuncié, ya lo dije ayer. Tampoco fui despedida. No tengo idea por qué fue, pero me pidieron que no vaya esta semana y eso es todo lo que sé. No sé si vuelvo la semana que viene, depende de ellos".

Tamara Pettinato - No renuncióa Bendita - Captura Socios del espectáculo.jpg

En tanto, Tamara también fue consultada por las recientes declaraciones de Mercedes Ninci asegurando que habría tenido una serie de privilegios otorgados por la gestión de Alberto Fernández durante y después de la pandemia, como trámites express en el aeropuerto, estacionamientos reservados y hasta chofer personal.

Así, ante la consulta del cronista de Socios del espectáculo (El Trece) sobre esta nueva denuncia, Tamara Pettinato fue tajante: “¿Privilegios en Ezeiza? ¡No voy a contestar cualquier boludeces!".