La actitud de Tamara Pettinato tras el cruce con Beto Casella y la producción de Bendita: "Ellos son los que me dieron de baja"

Pero Pettinato se lo tomó muy mal y por varias horas se habló en las redes sociales de que la periodista había renunciado al programa de El Nueve. Sin embargo, Tamara Pettinato desmintió esta información en diálogo con PrimiciasYa: "No tengo nada para decir. Ellos me pidieron que me tome unos días. Ellos sabrán por qué... Depende de ellos si me echan o no. Yo no renuncié y volveré cuando ellos me digan".

Pero este martes, Lío Pecoraro habló con el productor general de Bendita, Leo González, durante el vivo de A Barbarossa (Telefe) y confirmó que no regresará al programa ya que toman como que fue su decisión de no continuar en el ciclo al decirle en un chat que "no vuelvo después del maltrato que me dieron el viernes y cuando no estuve". Además, Leo aclaró que nadie entrará en su reemplazo.

PrimiciasYa se volvió a contactar con Tamara Pettinato y señaló de manera contundente: "A mí me pidieron que no vaya esta semana. Eso es todo lo que sé". Y con respecto a las declaraciones del productor, indicó: "Ni idea (lo que dijo). A mí me tienen que avisar ellos que son los que me dieron de baja esta semana".

Beto Casella Tamara Pettinato

La firme postura de Edith Hermida sobre el futuro incierto de Tamara Pettinato en Bendita

El futuro de Tamara Pettinato en Bendita es incierto. Este lunes, Beto Casella sorprendió con sus declaraciones en Bondi Live sobre qué pasará con la panelista.

"Hoy temprano le digo a mi productor ejecutivo: 'me parece que Tamara debe tomarse unos días'", manifestó el conductor, en una charla con Ángel de Brito.

A los pocos minutos, Beto reveló que recibió un mensaje de Tamara, que decía: "No vuelvo después del maltrato que me dieron el viernes cuando no estuve. Se dan el lujo de decirme que no vaya esta semana por lo que dicen en las redes".

En una nota con PrimiciasYa, la panelista remarcó: "No tengo nada para decir. Ellos me pidieron que me tome unos días. Ellos sabrán por qué. Depende de ellos si me echan o no. Yo no renuncié y volveré cuando ellos me digan".

La noticia genera enorme repercusión en la farándula y entre los integrantes de Bendita.

En diálogo con PrimiciasYa, Edith Hermida fue tajante al ser consultada por la situación de Tamara en el programa. "No voy a decir nada", aseguró y remarcó que no tiene intenciones de meterse en la polémica que se desató.