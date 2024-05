Nancy Pazos habló de la interna con Analía Franchín y reveló el sorprendente gesto que tuvo con ella: "No la careteo"

"¿Una mamá del colegio?", preguntó De Brito. "Bueno, será maquilladora y peinadora", propuso Matilda Blanco. "La peina Gaby, nuestra peluquera. Es una mitómana", dijo Yanina Latorre sobre Pazos.

Y allí Iglesias completó: "Siente que la tiene larga (por Franchín), porque su marido pone en Telefe más plata en publicidad que la que ella se lleva por mes".

Ahí, Ángel de Brito reveló por qué ellas se llevan mal: "Se aman desde LAM. Ahí empezó todo el odio. Cuando estaban juntas acá. Porque un día Analía le tiró que andaba con (Carlos) Menem a Nancy. Medio que se pudrió. Y Nancy le contestó, después ahí se armó todo".

Franchín, por su parte, le respondió a Iglesias y Pazos en una nota con el cronista Alejandro Castelo. "Qué loco, porque vi todas las tandas y no está la empresa de mi marido. Hay gente obsesionada. ¿Tanto tiempo tienen de ver a qué hora llego, no llego, a qué hora voy, a qué hora vengo, por lo menos si falto, aviso", respondió segura.

Embed

En este contexto, PrimiciasYa se contactó con Nancy Pazos quien se mostró sorprendida por el mensaje que leyó Fernanda Iglesias al aire: "Primera noticia que tengo. No veo LAM", indicó.

Y aclaró al respecto de la polémica por la hora de la llegada al estudio: "Yo no hablé con Fer. Yo sólo le recordé el porqué yo llego sobre la hora, y es que conduzco la mañana de Mega y tengo que llegar al estudio estacionar maquillarme peinarme y no me dan los tiempos. Cualquier cosa que se interponga o un semáforo de más ya llego demasiado sobre la hora".

"Cuando Telefe me contrató el horario era que las 11.30. Después cambiaron la conductora y el horario. Llegó Georgina y eso pasó. Lo arreglé con el canal", continuó la periodista.

Y en cuanto a su relación laboral diaria con Analía Franchín, Nancy Pazos dejó en claro: "Nos llevamos bien. Somos distintas y pensamos distinto. Pero hace rato que las discusiones son las que ustedes ven".

"Yo la invité a mi cumple. Y ella no pudo venir porque tenía el cumple de un amigo. Pero no la habría invitado si estuviera todo mal. Porque no es mi estilo", reveló sobre el gesto que tuvo con su compañera para su festejo de cumpleaños, que fue a fines de abril.

"Ya somos un clásico de la televisión. Y el programa está en su mejor momento. Con un éxito arrollador. A veces cuatriplicamos a la competencia ¿Que querés que te diga? Y sabes que yo no la careteo. Cuando estoy enojada estoy enojada y se me nota. Pero no es el caso", finalizó la periodista.

nancy pazos analia franchin 1.jpg

Analía Franchín repudió a Furia por meterse con la sexualidad de Mauro en Gran Hermano

Analía Franchín repudió con firmeza los comentarios de Juliana Furia Scaglione donde se metía con la sexualidad de Mauro Dalessio, con quien tuvo un romance en la casa de Gran Hermano, Telefe.

La panelista de A la Barbarossa miró fijo a cámara y se mostró totalmente indignada con los dichos de la tatuada sobre su compañero de reality.

"Voy a tratar de decirlo de manera tranquila pero la verdad es para alterarte. La realidad es que veo dos cosas. Algo muy desagradable y otra cosa muy triste", comenzó Analía Franchín.

“Primero, desagradable Furia total. Y que se me venga el fandom, no me interesa. Un nivel de soberbia diciendo ‘esta casa es mía’. No, mi amor, esa casa es de Telefe, de Paramount y de todos los que hacen Gran Hermano. No es tuya y no es de nadie. ¿Entendés?”, siguió.

Embed

Y luego apuntó: “Por otro lado, lo que está haciendo con Mauro me parece horrible. En algún momento a Fernando Peña, que Dios lo tenga en la gloria, que hizo algo horrible y mandó al frente a Juan Castro contando su sexualidad cuando él no quería".

"Ahora, cuando yo la escucho a Furia hablando de que lo que le pasa a Mauro, que dice que no puede salir del closet en un programa donde lo ve todo el país porque no quiere que su madre se ponga mal, y lo dice, lo estás ‘mandando al frente’. Y me parece tremendo”, expuso la panelista muy enojada.

Y remarcó: “Porque si él tuviese esa elección sexual, y no la quiere decir, es un problema de él. No tuyo, Furia. No lo podés decir vos… Me parece siniestro”.

“Y después hablar de las partes privadas. Estar contando si la tiene chica, si no se le para. Me parece denigrante, chicos. Por favor, una cosa espantosa, antigua, vintage, atrasas”, cerró picante Analía Franchín.