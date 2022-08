Natalia Oreiro recordó cuando chapó con Ricky Martin

“¿Te chaparías a Ricky Martín?”, le preguntó Sebastián Wainraich. Y Natalia Oreiro respondió sin dudar: “Sí, me lo chapé”.

Y amplió: “Con Fabi García al lado fuimos a una supuesta escena que íbamos a grabar con él, y cuando llegamos nos dimos cuenta de que era un meeting con sus fanáticas, de esas cosas que arreglan entre las productoras, y nos tiraron allí cual fans... Y bueno, nos dimos un chupón”.

Todos los presentes en el estudio aplaudieron esa anécdota. En la ficción que protagonizaba con Facundo Arana, Oreiro interpretaba a la boxeadora Esperanza La Monita Muñoz. El cantante boricua tuvo una participación en uno de los capítulos y allí tuvo lugar una inesperada escena.

Atahualpa, el hijo de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo, cumplió 10 años y anunció qué quiere hacer

Atahualpa, el hijo de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo, cumplió 10 años y le anunció a sus padres cómo quiere que siga su futuro. El niño siempre acompañó a ellos a sus trabajos y eso le dio una clara visión de lo que desea.

Fue Natalia la que reveló lo que le dijo el niño y sorprendió. Todo se dio en el marco de la presentación de Santa Evita, la serie en la que se pone en la piel de Eva Duarte de Perón para una plataforma de streaming.

“En el caso de mi hijo, me acompaña desde la espera, el entender que los horarios (por el trabajo) son largos, que hay mucho ensayo”, dijo a la revista Gente.

“Lo veo muy él. Le gusta mucho lo que hacen sus padres, nos acompaña un montón, pero no ha expresado abiertamente que quiere hacer algo relacionado a lo nuestro. Le gusta de todo un poco. Tiene diez años y va experimentando. Yo quiero que sea feliz en lo que elija ser, tal como mis papás fueron conmigo”, indicó la actriz.

“Atahualpa es un niño que me acompaña mucho en mis trabajos, pero ya está en la escuela y no puede faltar tanto. Viaja conmigo, vamos y venimos. Hacemos malabares. Yo tengo una vida ordinaria con un trabajo extraordinario. Fuera de las luces, el maquillaje, el vestuario… esto es algo que elegí hacer y es increíble que me paguen por hacer esto. Aunque los horarios de esta profesión sean raros, uno tiene que ponerse ciertos límites para que su vida sea una cosa normal… ¡más cuando sos mamá!”, terminó diciendo.