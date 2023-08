Natalia Pastorutti reveló por qué dejó de trabajar con su hermana Soledad: "Tenemos..."

"Creo que funcionábamos como familia así. Y cada uno ocupaba el lugar que más cómodo le quedaba, el que sentía que podía hacerlo mejor. Y yo siempre lo disfruté y siempre dije que fui una agradecida de poder acompañar a mi hermana”, añadió.

Y remarcó: “Y fueron veintipico de años que la acompañé, cada fin de semana y recorrer el país. La Argentina es enorme, uno no lo puede descubrir porque hay tantos pueblos, tantas ciudades, la gente es tan distinta, inclusive en mi propia provincia: los de Santa Fe del sur son distintos a los del norte. Hay costumbres, comidas distintas... Y siempre fui una agradecida de eso. Por eso explico desde ese lugar mi postura”.

“Hay una postura social del exitismo, acerca de quién va primero, quien va segundo, quien toma el centro. Y hay muchas veces que no todo el mundo quiere ser todo el tiempo el del cumpleaños, el de la fiesta de 15″, planteó Fer Dente.

Y Natalia explicó: “Claro, tal cual. Porque tenemos personalidades distintas, gustos distintos. Una de las cosas que más me propuse, sobre todo después de ser mamá, es de disfrutar todo lo que estoy haciendo. Y por eso es que me animé a hacer mi carrera como solista”.

“Uno se va poniendo más grande y sentí que hay que disfrutar, hacer lo que a uno le gusta. Porque las oportunidades en la vida no se dan siempre, algo que siempre decía mi papá. Quería hacer lo que me más gustaba, en lo que me sienta cómoda, y no sufrir. Y a veces, estar todo el tiempo expuesto, no es fácil", siguió Natalia Pastorutti.

Y cerró: "La gente a veces no lo comprende porque ve lo lindo de todo, pero detrás siempre hay mucho sacrificio, mucho trabajo. Y a veces eso es muy difícil”.

Así está hoy Antonia, la hija más grande de Soledad Pastorutti

Antonia, la hija mayor de Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio, cumplió 13 años y la cantante de Arequito aprovechó las redes sociales para mostrar lo grande que está su primogénita.

"Nadie nunca podrá explicarnos este amor. Felicidades, hija mía... Soy la mamá más feliz del planeta con vos... Te amo", escribió Pastorutti, quien también es madre de Regina, de diez años.

