Natalie Pérez habló del conflicto con Lali Espósito en Esperanza Mía: "A veces..."

"Lejos de llevarme mal con Lali. Primero que admiro todo su trabajo, lo que ha hecho todos estos años, cómo ha crecido y cómo se renueva todo el tiempo. Hace cosas nuevas y la rompe", explicó Natalie Pérez.

Y recordó sobre esos roces laborales que tuvieron: "En ese momento habremos tenido algo, ya ni me acuerdo qué fue lo que pasó, pero estaba de novia con ese muchacho (con la imagen de Mariano Martínez en la pantalla) y a veces las chicas, las parejas, cuando te ponés en relaciones...".

"Yo me divierto con ella (Lali). La veía en La Voz y me encantaba. Ella es espectacular y lamento que haya habido un malentendido", cerró Natalie, dejando atrás aquellas diferencias que tuvieron y sin rencor alguno.

natalie perez.jpg

Lali Espósito confesó el insólito percance íntimo que tuvo durante un encuentro sexual: "Nunca usen..."

Cuando de Lali Espósito se trata ninguna anécdota es un dato menor, y mucho menos cuando con la espontaneidad que la caracteriza, la diva del pop argentino revela sus secretos más íntimos, como el que tuvo en un encuentro sexual con un joven que terminó de manera inesperada.

Fue en el podcast Estirando el chicle, de Carolina Iglesias y Victoria Martín, que Lali confesó un "percance" que vivió: "Vieron que yo, cual popstar, uso mucho pelo falso. Me pongo unas coletas gigantes, me pongo unas trenzas gigantes. Me pongo mucho pelo. Entonces, tengo una coleta gigante y voy al encuentro de un chico", comenzó.

"Yo, en una peformance profunda, dejándolo todo. Danza contemporánea, con la coleta de acá, con la coleta de allá. O sea, un trabajo increíble. Y en un momento, en el fragor del champagne, hago así, tuc, lo miro al chico y al lado de su cara estaba mi pelo. Por ende, toda mi peluca", sumó y continuó: "Lo que veo yo desde mi plano es la cara del muchacho y un Caniche toy al lado, que era mi pelo. Lo que él estaba viendo, entonces, era un pirinchito así (hace el gesto de pocos pelos), muy poco sexy".

"Después yo en un movimiento, agarro el pelo y pum, lo tiro en la habitación. Pero no sabía dónde había caído”, reveló entre risas y contó lo que vino después: "A la mañana siguiente, él se va en un momento a la cocina, cual persona que me iba a traer un cafecito buena onda, y yo me hago la relajada 'sí, dale, dale, ahora volvés'. Y cuando se va, empiezo a buscar el pelo".

"¿Dónde tiré el pelo? Buscaba debajo de los muebles, porque no veía el pelo. Meto la mano abajo de un mueble de la habitación y siento pelo. Entonces, digo 'es mi pelo'. Lo agarro. Agarro mi bolso rápido porque el chico volvía, meto el pelo en la cosa, chau", recordó Lali.

"Cuando llego a mi casa, después de toda esta situación, saco mi pelo, y con mi pelo venía enganchado algo. Y digo '¿qué es esto que está en mi pelo?’. ¡Era el calzón de él!", finalizó entre risas con un consejo imperdible: "Nunca se pongan pelucas y follen".