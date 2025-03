Nati Jota se disculpó tras el escándalo por la historia que ventiló Eial Moldavsky sobre Lali Espósito

Pero el asunto no quedó ahí. El filósofo fue por más. “¿Te practicó sexo oral?”, le preguntó Homero Pettinato. "Yes", contestó Eial y sumó: "Me dice: 'Me tengo que ir a España, ¿venís?'. Fue muy osado. Me decía: 'vení conmigo, yo me ocupo de todo'".

En las redes se desató un revuelo enorme. El integrante de Olga fue criticado por dar a entender que la mujer de su historia era Lali y ventilar intimidades.

Ante la repercusión, Eial difundió un video donde pidió disculpas. "Vengo a ofrecer unas disculpas publicas que creo que la situación amerita. También quizás un poquito de contexto de mi parte pero, sobre todo, disculparme que creo que es lo mas importante", manifestó.

Su compañera, Nati Jota, también decidió hacer una autocrítica, al aire en el programa y en su cuenta de X.

"Por mi parte: el viernes se dio un momento muy choto al aire que no decodifiqué en el momento como para frenarlo", argumentó en el posteo que compartió en dicha red social.

"No quisiera nunca que comentarios de esta índole sobre un encuentro íntimo con una mujer, sea quien sea, vuelvan a pasar ni en mi programa, ni delante de mis narices, sin intervenir", enfatizó.

Ante la cantidad de críticas que recibió por su actitud, este martes el influencer decidió expresarse a través de sus redes sociales y compartió un video donde se mostró arrepentido de sus palabras.

"Vengo a ofrecer unas disculpas publicas que creo que la situación amerita. También quizás un poquito de contexto de mi parte pero, sobre todo, disculparme que creo que es lo mas importante", comenzó diciendo.

Luego, habló de las especulaciones sobre la cantante y aclaró: "En ningún momento me referí a Lali, la historia es completamente falsa, en el marco de alimentar el aire de un programa, una consigna y donde uno corre el riesgo de decir muchas boludeces, y acá es una persona diciendo boludeces sin lugar a duda".

"Me parece que está bien ofrecer una disculpa general, en primer lugar a Lali, que es una victima injustificada de este video, que en mi cabeza no la tenia pero apareció y se dio así la especulación. Lo que hay es lo que hay, así mis disculpas muy sinceras y concretas a ella", remarcó.

Además agregó: "La verdad que es bastante incomodo para mi verlo. Uno a veces se olvida, se deja llevar por hablar dos horas al micrófono y corres un riego muy concreto. Está horrible verme a mi hablar así de la intimidad de alguien, en general de lo que hice y no me gusta para nada. Me causa mucho rechazo verme a mi mismo".

"Es muy feo lo que se dio, el video como quedó, lo que digo, y entonces mis disculpas también para todos es para quienes ven un video y ven a un chabón hablar de esa manera que es algo que a mi causa mucho rechazo y lo entiendo por completo. A quienes están también cerca de ella que se pudieron sentir molestos lo entiendo, pero corresponde pedir perdón y ser muy claro", reconoció.

Por último, hizo énfasis en su arrepentimiento y concluyó: "Me parece pésimo lo que dije, cómo lo dije, estoy profundamente arrepentido y creo que no queda mucho más que hacerse cargo. Pifié por mucho y hay que pedir perdón".