Lali Espósito terminó con el misterio y reveló si va a ser la nueva conductora de La Voz Argentina

Así las cosas, este jueves en Ángel Responde (Bondi Live) el periodista Santiago Riva Roy comentó que las autoridades de Telefe querrían esta vez a la actriz y cantante en la conducción, y que estaban esperando su confirmación.

Fue así que Ángel de Brito no dudó en contactar a Espósito para chequear la versión y apenas unos minutos después reveló su respuesta. "Me dice: 'No, falso. Para nada'", leyó el conductor de LAM (América TV) descartando entonces cualquier posibilidad de que Lali deje su lugar en el jurado.

Vale recordar que el otro nombre que suena fuerte para conducir la temporada 2025 de La Voz Argentina es el de Nico Occhiato. ¿Será?

Lali Espósito - La Voz Argentina.jpg

Revelan cuál será el futuro de Marley en Telefe tras quedar fuera de La Voz Argentina

Después de que se confirmara el regreso de La Voz Argentina, se supo que Marley no estará al frente del reality de Telefe. Sin embargo, el lunes por la noche en LAM (América TV) revelaron qué programa sí conducirá Alejandro Wiebe en esa señal.

Según el conductor Ángel de Brito, Marley animará una vez más Survivor: Expedición Robinson, que esta vez estará protagonizado por famosos.

marley 2.jpg

El reality de supervivencia comenzaría a grabarse en mayo. Como en la edición anterior, los participantes deberán enfrentarse a condiciones extremas en una isla desierta, donde tendrán que ponerse a prueba y conseguir su propia comida.

Además, en Intrusos, la panelista Andrea Taboada había informado que el canal de las pelotitas estaba pensando para Marley que conduzca "un programa de juegos". Están "entre dos formatos: uno sería un histórico de los 35 años de Telefe y el otro, un nuevo formato europeo", había detallado.