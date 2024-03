Nazarena Vélez confesó los motivos por los que su hijo mayor dejó de hablarle durante dos años

Chyno Agostini y Nazarena Vélez .jpg

Lo cierto es que Nazarena Vélez admitió que el problema familiar con su ex varios años atrás, al igual que el de Cubero y Neumann, “se judicializó. Fue un quilombo. El Chyno era más chiquito. Daniel me quería sacar la tenencia, fue cuando yo estaba en la obra Los Grimaldi, que vine y le rompí el auto”.

Además, la actriz y productora detalló: “Y después, a los 16 años, quería dejar el colegio y yo no quería, y Daniel le dio el ok y se fue a la mier… Ahí no me habló por dos años”. No obstante, aclaró que actualmente la relación madre e hijo está está más que bien: “Ahora está viviendo conmigo”.

La tremenda confesión sexual de Nazarena Vélez: "Gauchita"

Al aire en El Observador, Yanina Latorre tuvo una charla picante con Marina Calabró, en la cual la periodista confirmó su relación con el columnista de policiales Rolando Barbano.

"Yo siempre le digo que es muy put... Cuando le dije eso, mira sola al monitor y grita: 'Rolando, no me mandes más mensajes, las quejas son con Yanina", relató la angelita en LAM, al recordar la conversación, y remató: "A Rolando le molesta que yo le diga 'put...' a Marina".

La anécdota de Yanina derivó en una frase picante de Nazarena Vélez. "A mí me encanta que me digan que soy buena en la cama. Yo soy malísima. Muy básica", lanzó la actriz.

"¿Por qué decís que sos básica?", indagó Ángel de Brito. "Tengo algunas cositas que no me gustan", precisó la panelista. "¿Cómo qué...?", quiso saber Yanina. "El sexo oral no me gusta. No me gusta que me practiquen sexo oral", acotó Nazarena.

"¿Vos sí?", retrucó Marcela Feudale. "No te voy a decir que es mi especialidad, pero...", sentenció la actriz, con mucha picardía. "Gauchita", cerró el conductor.