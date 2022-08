Nazarena Vélez enfrentó el rumor de separación de Santiago Caamaño

nazarena velez 2.jpg

"Estoy muy bien con El Bocha, se fue a ver a su familia como hace siempre, que está en Mar del Plata, y a mí me encanta que él vaya y que se quede todo el tiempo que pueda estar al lado de sus tíos”, explicó la actriz.

Y añadió: “Me encanta, una de las cosas que me enamoran de él es cómo es con su familia. Una de las cosas que me enamora es cómo es él, realmente es muy amoroso, por eso puede ser tan amoroso conmigo, con Titi, con mi familia, porque él es amoroso". Y sobre el final dejó en claro que no está triste sino muy cansada.

nazarena velez 1.jpg

Nazarena Vélez recogió el guante y fue contra Laurita Fernández

Luego de que en el programa de Ángel de Brito, Nazarena Vélez diga que “Laurita es igual que la China Suárez” haciendo referencia a que “le robó” el novio a su hija Barbie (Fede Bal), Laurita salió al cruce y dijo en un móvil con Intrusos: “Me chupa un huevo lo que diga Nazarena”.

Durante la emisión de este lunes, Nazarena recogió el guante, y fue por más. Al ser consultada por Ángel sobre si Nazarena "odia" a la ex de Federico Hoppe, la mamá de Thiago Rodríguez dijo: “Yo no la odio, le tengo que dar las gracias”.

Sin embargo, cuando parecía que sus dichos eran conciliadores, volvió a atacar a la actriz y animadora. "La verdad que gracias a su actitud, que fue bastante zorrita, Barbie está pasando un momento hermoso”, cerró picante Naza.