Nazarena Vélez recogió el guante y fue contra Laurita Fernández de nuevo: "Tuvo una actitud un poco zo..."

Durante la emisión de este lunes, Nazarena recogió el guante, y fue por más.

Embed

Al ser consultada por Angel sobre si Nazarena "odia" a la ex de Federico Hoppe, la mamá de Thiago Rodríguez dijo: “Yo no la odio, le tengo que dar las gracias”.

Sin embargo, cuando parecía que sus dichos eran conciliadores, volvió a atacar a la actriz y animadora. "La verdad que gracias a su actitud, que fue bastante zorrita, Barbie está pasando un momento hermoso”, cerró, picante, Naza.

Categórica respuesta de Laurita Fernández a Nazarena Vélez por sus dichos: "Me chup..."

Laurita Fernández no tuvo problema alguna en contestarle a Nazarena Vélez. Lo hizo esta tarde en el ciclo Intrusos y fue categórica con su respuesta.

Todo comenzó cuando Nazarena Vélez dijo en el programa en el que trabaja, LAM, que Laurita Fernández es igual que la China Suárez porque ella era conocida y cenaba con Barbie Vélez y tiempo después terminó siendo novia de Fede Bal.

Al ser consultada por Alejandro Guatti de Intrusos, Laurita Fernández dijo: "No me gusta cuando das una nota, hablás, y cuando después se burlan y hacen chistes. No me gusta que me gasten. Me chupa un huevo lo que diga Nazarena".

Sobre la reconciliación con Nicolás Cabré, Laurita dijo: "Nos llevamos re bien, hablamos de muchas cosas. Tenemos un buen vínculo. Está todo bien. Vino a ver una pasada antes de que estrenemos, justo hicimos función en un horario que no tenía función, yo quería su mirada, le gustó y estuvo bueno que venga".