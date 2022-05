Nazarena Vélez reveló los verdaderos motivos de su separación de Alejandro Pucheta, el padre de Barbie

Nazarena Vélez Pucheta LAM captura.jpg Nazarena Vélez contó que se separó de Alejandro Pucheta tras dos años de matrimonio porque no la dejaba trabajar.

Claro que el conductor de LAM no dejó pasar el comentario y le preguntó a su angelita por qué no funcionó la pareja. Y Nazarena Vélez, sincera, explicó "Porque éramos muy pendejos los dos, nos casamos a los 18 años (yo) y 19 él". Al tiempo que agregó "Al principio nos separamos en malos términos, porque no me dejaba trabajar. Quería que esté con Barbie todo el tiempo. Yo tenía 20 años. Me iba a volver loca".

Asimismo la actriz y productora explicó "Yo ya había empezado a trabajar con Gerardo Sofovich, a los 14 años. Él tenía esa cosa machista… Y éramos muy pendejos y él está criado de una manera muy machista, tiene cosas antiguas, pero ahora cambió. Es re buen tipo". En tanto, sobre su relación actual con Pucheta se sinceró y reveló "Hablamos mucho. Yo lo adoro. Para mí es como un hermano".

Embed

Nazarena Vélez reveló cuánto cobró por desnudarse para una revista

Convertido LAM (América TV) en un verdadero confesionario revelador de bombas, hace unos días Nazarena Vélez sorprendió al todos contar la importante cifra que cobró por hacer un desnudo completo para Playboy Argentina.

nazarena-velez.jpg Nazarena Vélez posó desnuda para la revista Playboy en 2009.

"¿Fueron 25 mil dólares?", le preguntó Pía Shaw. "Sí, pero con una diferencia aparte", remarcó la ex vedette.

Vélez explicó que ella puso una cláusula en su contrato, que decía que aceptaba mostrar sus partes íntimas por una suma extra de dinero. "Yo me llevé una diferencia de 20 mil dólares", detalló.

Además, la panelista mencionó que se quedó con un porcentaje de las ventadas de dicha publicación. "Había un seguro y, si pasabas ese seguro, tenías un porcentaje de las ventas. Yo tuve mi seguro más un porcentaje de las ventas", añadió.

Embed

Vélez fue tapa de Playboy en 2009, cuando era figura de los espectáculos de Gerardo Sofovich. En ese entonces, su producción generó un revuelo enorme.