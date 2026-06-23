Nazareno Pompei rompió el silencio tras la salida de Titi de Gran Hermano: ¿sigue enamorado de ella?

Más adelante, también habló sobre las diferencias que surgieron entre ambos durante la convivencia dentro de la casa. Lejos de mostrarse molesto, aseguró comprender algunas de las actitudes que tuvo la participante. “Sobre lo que sucedió conmigo la termino entendiendo. En la convivencia es difícil estar siempre de acuerdo o compartir todo”, señaló.

Sin embargo, cuando le preguntaron si seguía esperando a Titi fuera del reality, su respuesta fue tajante y dejó en claro que su postura cambió con el paso de las semanas. “No, porque estoy hace más de un mes afuera y vi cosas, que obviamente yo adentro no sabía, sobre lo que decía o pensaba de mí”, afirmó.

Ante la consulta sobre si la imagen que tenía de ella se había modificado, volvió a ser sincero respecto de sus sentimientos. “Del lado del enamoramiento sí. Yo le tengo cariño y nos debemos una charla, obviamente. Ella dijo cosas de mí que no están buenas y no las comparto”, reconoció.

De todos modos, explicó que siempre entendió que sus sentimientos no eran correspondidos y recordó las conversaciones que mantuvieron dentro del juego. “Entiendo que se pudo haber sentido incómoda por mi forma de ser y porque yo tenía un sentimiento por ella que ella conmigo no”, indicó. Y agregó: “Adentro habíamos hablado nosotros. Habíamos tenido varias charlas sobre el tema y cuando ella me lo plantea yo cambio de actitud”.

Además, destacó que conserva una buena relación con el entorno cercano de la exconcursante. “La mamá de ella habló muy bien de mí, el papá también. Tengo relación con el hermano y con el mejor amigo, que es quien le maneja las redes”, contó.

Por último, Nazareno Pompei reflexionó sobre lo que podría ocurrir cuando Titi Tcherkaski vuelva a conectarse con el exterior y conozca distintas opiniones sobre su paso por el programa. “Yo creo que ella ahora, cuando salga y hable con la familia, se va a encontrar con un golpe de realidad y se va a dar cuenta de que lo que ella vivió o pensó adentro no era tan real”, concluyó.

Cómo fue la tensa eliminación de Titi de la casa de Gran Hermano

La eliminación de Titi de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sacudió por completo a la casa y dejó al descubierto emociones opuestas entre los participantes. La gala de este lunes estuvo marcada por la incertidumbre hasta el último momento, ya que la jugadora se enfrentó a Solange en un mano a mano decisivo que mantuvo expectantes tanto a los concursantes como a la audiencia.

Cerca de las 23.30, Santiago del Moro apareció de manera virtual para ingresar a la casa y revelar el resultado de la votación. Tras unos segundos de máxima tensión, confirmó que Titi era quien debía abandonar el reality, cerrando así una etapa importante dentro de la competencia.

La noticia generó reacciones inmediatas y muy diferentes puertas adentro. Por un lado, Yipio, Manuel, Juanicar y Andrea del Boca evidenciaron su tristeza por la partida de su compañera. En contraste, Cinzia y Charlotte Caniggia festejaron la permanencia de Solange con abrazos, sonrisas y una celebración cargada de entusiasmo.

Antes de dejar definitivamente la casa, Titi recorrió cada rincón para despedirse de sus compañeros. Ya en el patio, lista para cruzar la puerta de salida, recibió un afectuoso mensaje de Andrea, quien le expresó: "Rompela afuera, Titi".

Sin embargo, el momento más comentado llegó instantes después, cuando la participante decidió compartir unas palabras finales que muchos interpretaron como un mensaje dirigido a algunos integrantes del juego.

"Los amo a algunos, no a todos", lanzó en primer lugar. Luego amplió su postura con una reflexión más profunda: "Los quiero y espero que Manu, Andrea, Juan y Yipio lleguen lo más lejos posible, que lo ganen. Siempre dije qué tipo de juego no tolero, no me gusta, lo mantengo y hay muchas personas que dejan mucho que desear. Somos personas jugando, no solo somos jugadores".

De esta manera, Titi puso punto final a su experiencia en el reality, reafirmando las diferencias que sostuvo durante toda la competencia respecto de ciertas formas de jugar. Su salida modifica el equilibrio dentro de la casa y abre un nuevo escenario de cara a la etapa decisiva del programa.