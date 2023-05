Nico Occhiato recordó una de sus peores citas con lujo de detalles: "Era la chica materialista"

Embed

"Hubo algunas situaciones más", le confesó el conductor de Nadie dice Nada recordando aquel encuentro. "Le pregunté que vamos a comer, me dice sushi pero yo no como sushi, eso ya no le gustó", detalló sobre la actitud de la joven de identidad desconocida, y sumó más información sobre aquella noche para el olvido.

"Después me preguntó sobre un cuadro, de quién era y yo no tenía idea, lo compre en un showroom", añadió entre risas mientras dijo que "era la chica materialista"

"Se pensaba que estaba saliendo con Iván de Pineda", cerró Fer Dente entre risas.

Abrupto final del programa de Nico Occhiato en Luzu TV: se puso furioso y dejó el estudio

Este miércoles, Nicolás Occhiato protagonizó un momento tenso en el cierre en su programa, Nadie dice nada, en Luzu Tv. El conductor se enojó con sus compañeros y se retiró del estudio.

Todo se generó cuando en el ciclo estaban hablando de una influencer, Bec Watkinson, a quien Nicolás Occhiato invitó a tomar un café. La joven incluso prometió ir al piso a visitarlos.

En medio de Nadie dice nada, algunos seguidores empezaron a preguntar cuándo iba a estar Bec en el programa. En un momento, Momi Giardina advirtió que el conductor no podía hacerse muchas ilusiones con la influencer porque tiene novio.

Nicolás Occhiato se mostró desilusionado tras recibir esa noticia. Sin embargo, sus compañeros no le creyeron y empezaron a molestarlo, diciéndole que siempre es muy "frío".

El conductor se enojó y lo manifestó en vivo. "Me quiero ir del aire... me quiero ir del aire... me quiero ir del aire. Me están pel... de verdad y no me gustó. Nos vemos mañana", expresó y dejó el estudio.