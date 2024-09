Nico Vázquez anunció que hará "el proyecto de su vida" en teatro: los detalles

De esta manera, en su cuenta de X, la pareja de Gimena Accardi anunció: "En Junio 2025 se viene 'Rocky', me daré el gusto de hacer el proyecto de mi vida. El que me conoce sabe lo que significa para mi este personaje desde siempre. Después de mucho tiempo, puedo contarlo. Se que falta mucho, pero quería que se enteraran por mi. Será mucho más que una obra de teatro y me tiene muy feliz". Gracias por estar siempre y ponerse contento por mi. ¡Lo mejor para ustedes!".

Además, reveló que la locación será la misma en que se encuentra actualmente con su obra de teatro: "Será en el gran Teatro Lola Membrives".

