Nicolás Cabré emocionó con una dedicatoria a Rocío Pardo en los Premios Carlos: "Lo digo de verdad"

Qué dijo Rocío Pardo de la China Suárez

El gesto público de la China Suárez hacia Rocío Pardo no pasó desapercibido y tuvo una devolución a la altura. Luego de que la actriz destacara el rol amoroso y responsable que la empresaria teatral cumple como madrastra de Rufina, la empresaria teatral respondió con palabras cargadas de emoción y agradecimiento.

En diálogo con Pablo Layus para Intrusos (América), durante la noche de los Premios Carlos en Córdoba, la pareja de Nicolás Cabré se refirió a los elogios que la China había expresado en La Mañana con Moria (El Trece). Lejos de esquivar el tema, Rocío puso el foco en la armonía familiar y remarcó la importancia del respeto entre los adultos:

“Es lo que yo siempre digo: mientras la familia esté bien afuera va a estar todo bien”, señaló en primer lugar.

El movilero fue un paso más allá y subrayó el valor que tiene el reconocimiento de otra madre en un contexto de familia ensamblada. “Es muy lindo escuchar de otra mamá que está agradecida porque a su hija la están cuidando bien como la estás cuidando vos”, le dijo.

Visiblemente conmovida, Pardo respondió con sinceridad: “Por supuesto, es fundamental, a mí también me gustaría que pase lo mismo en caso de tener una hija. Creo que hay que priorizar eso ante todas las cosas”.

Las palabras de Rocío reflejaron una mirada madura y empática sobre los vínculos, especialmente cuando hay niños de por medio. En ese sentido, vale recordar que tanto ella como Cabré manifestaron en más de una oportunidad que no tienen planes de agrandar la familia y que disfrutan plenamente de la vida en pareja tal como está, priorizando el equilibrio y el bienestar en su presente.