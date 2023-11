Nicole Neumann confirmó la presencia de su papá en la boda y sumó a un reconocido famoso a la lista

En cuanto a su madre, Claudia Neumann, Laura Ubfal aseguró en Intrusos (América), que estará ausente para el festejo. “Ahora Nicole con su madre no tiene relación, no está invitada al casamiento, pero tiene relación con su papá, y sí está invitado”, detalló.

Además, respecto a los invitados, Marcelo Tauro confirmó que la modelo sumó a un reconocido famoso dentro de la lista de los presentes. "Invitó también al Pelado López ”, comentó.

Embed

Los impactantes detalles de los juicios cruzados entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

Nicole Neumann y Fabián Cubero están en medio de una feroz batalla judicial hace un largo tiempo por la cuota alimentaria de sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna, y el vínculo entre ellos parece estar pasando el peor momento.

En el programa Desayuno Americano, América Tv, Carlos Monti compartió más detalles del fuerte enfrentamiento judicial que mantienen la modelo y el ex futbolista.

"Hay juicios cruzados. Aunque parezca mentira, Nicole tiene dos juicios pendientes, que están en los tribunales, en contra de su exmarido Cubero, por reclamo de cuota alimentaria", comenzó analizando el periodista.

Y amplió al respecto: " (Nicole) Dice que hace 3 años que no paga la cuota alimentaria, no paga el colegio, no se hace cargo de comuniones, no se hace cargo de absolutamente nada".

Embed

"Por otro lado, Fabián Cubero también demandó a Nicole Neumann, porque dice 'yo me estoy haciendo cargo de Indiana hace mucho tiempo y por eso quiero que vos compartas esa cuota alimentaria conmigo'", amplió el panelista.

Y siguió su relato de la guerra entre Nicole y Cubero: "De manera que él, a través de su abogado, el doctor Castillo, le metió tres juicios a Nicole Neumann. Hay juicios cruzados. Cubero, a través Castillo, dijo 'me está reclamando algo que yo no puedo pagar a través de la cuota alimentaria porque yo soy un exjugador de fútbol'".