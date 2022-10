¿Nicole Neumann está embarazada? La sorpresiva respuesta de su amigo Flavio Mendoza cuando se lo preguntaron

flavio mendoza y nicole neumann.jpg Nicole Neumann y Flavio Mendoza son íntimos amigos desde hace años. Incluso alguna vez la modelo llegó a confesar una suerte de amor platónico con el coreógrafo.

“Ella para mí tiene ganas de tener un bebé”, comentó pícara Verónica Lozano como para tirarle de la lengua a Flavio Mendoza quien no se movió de sus sugestivas palabras pero su cara lo decía todo.

“¿Está embarazada?” disparó sin filtro, tal como es su costumbre, Vicky Xipolitakis interrumpiendo la entrevista. Pero el amigo de Nicole Neumann se mordió la lengua y se limitó a decir “Yo no puedo decir nada porque me manda a matar”. ¿Será que hay bebé en camino?

La confirmación de Manu Urcera que enloquece a Nicole Neumman

Más allá de no estar pasando por el mejor momento con su ex, Fabián Cubero, todo parece ser color de rosa entre la pareja que conforman Nicole Neumann y Manu Urcera. Tal es así que, el piloto de carreras, habló de su esperada boda con la modelo, y aunque no hay fecha confirmada sostuvo que el casamiento está en sus planes.

En Socios del Espectáculo (El Trece) pusieron el audio que confirma las campanas de boda, con declaraciones de Urcera, en Diego a la tarde, el programa de radio Mitre en el que trabaja la panelista de El Trece, Karina Iavícoli.

manu y nicole.jpg Nicole Neumann y Manu Urcera no sólo tienen planes de casamiento, sino también de agrandar la familia en un futuro no muy lejano.

"¿Se van a casar?", le preguntó Iavícoli a Manu, a lo que respondió "En algún momento, capaz que sí, seguro. Uno en la vida planifica. Decís 'bueno, terminé la secundaria, arranco a laburar en algo o arranco a estudiar’. Después te ponés en pareja y la pareja te lleva a querer casarte, tener hijos. Eso es lo normal".

Cada vez más enamorado de la mamá de Sienna, Allegra e Indiana, el ex de Soledad Solaro agregó: "No es que tengo hoy planificada una fecha, pero sí veo que tengo buena química con Nicky, que nos llevamos bien. En un futuro va a pasar".