Nicole Neumann sorprendió al contar por qué no realizará más viajes: "Voy a tener que..."

"Dump de nuestros días (casi) “Semana Santa “ por que el próximo marido trabaja y me toca sin hijas", aseguró junto a un posteo en su cuenta de Instagram donde mostraba algunas postales de sus días en familia.

Nicole Neumann no hace mas viajes

En la misma publicación, también explicó que por motivos relacionados al embarazo, deberá quedarse en su casa y no viajar durante los próximos meses. "Ya casi que me voy a tener que quedar muy quietita “ empollando” lo que queda del último trimestre...", expresó.

De todas formas, se mostró muy entusiasmada con estas últimas vacaciones y cerró: "Una escapadita al mar , no se desaprovecha jamás , no ???".

Nicole Neumann en la playa

Nicole Neumann expuso a Manu Urcera y le hizo un fuerte reclamo de pareja: "Cuando empezamos..."

Nicole Neumann es muy activa en sus redes sociales y suele mostrar, sobre todo en este momento, distintos aspectos de su embarazo. Sin embargo, en las últimas horas, usó su cuenta de Instagram para mandar al frente a su marido Manu Urcera y le hizo un fuerte reclamo de pareja.

A través de sus historias, la modelo expuso al piloto de TC y contó una actitud que tiene durante la intimidad. “Yo y mi amorcito cuando empezamos a ver una peli juntos”, escribió la rubia sobre una foto en la que se puede ver a dos mamíferos uno sentado muy atento, y el otro acostado, durmiendo boca arriba.

Nicole escribió sobre el animal que está atento "Yo", y sobre el otro, “Mi amorcito”. Además, agregó dos emojis de monitos tapándose los ojos. “¿Te suena la escena, Manu Urcera?”, sumó la mamá de Indiana Cubero junto a un emoji de una carita riéndose y tapándose la boca para disimular la risa.

Por otro lado, la semana pasada Nicole se refirió al nombre que le pondrá a su hijo que espera con Urcera. "El nombre no es normal, normal, pero tampoco es exótico. Tenía dos pensados de antes que me los rebotó. Romeo y Lorenzo, esos me los rebotó. Bueno, le gustaron más otros", reveló.