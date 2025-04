Nicole Neumann, Mica Viciconte y Fabián Cubero juntos: las sorpresivas fotos y por qué se reunieron

Lo cierto es que el fin de semana se dio un particular encuentro en un campo entre Nicole, Mica Viciconte y Fabián Cubero, quienes coincidieron en una competición deportiva de Sienna, en un día a puro sol.

fabian cubero y nicole neumann juntos en evento familiar 2.jpg

La hija mejor de Nicole y Cubero compitió en equitación y tuvo una gran perfomance quedándose con el primer puesto. Desde sus cuentas en Instagram, la modelo y el ex futbolista se mostraron orgullosos por la participación de su hija.

"Cuando sale primera en la foto y lo demuestra", precisó Cubero contento desde sus historias. Y Nicole subió una foto de su hija orgullosa: "Vamos por mucho más mi beba".

Y mostró una tierna foto de Sienna con el pequeño Cruz en sus brazos al lado de un caballo: "Esas miradas cómplices", expresó. Manu Urcera, marido de Nicole, no pudo estar presente por su agenda de carreras.

Después Fabián Cubero compartió una imagen del almuerzo con su pareja: "Estás cada día más linda Mica. Te amo". Lo cierto es que más allá de coincidir en el mismo lugar, no hubo foto de los tres juntos en las redes en medio del clima tenso que aún mantienen.

fabian cubero y nicole neumann juntos en evento familiar 5.jpg

fabian cubero y nicole neumann juntos en evento familiar 4.jpg

fabian cubero y nicole neumann juntos en evento familiar 3.jpg

fabian cubero y nicole neumann juntos en evento familiar.jpg

fabian cubero y mica viciconte juntos en evento familiar con nicole neumann.jpg

El feroz descargo de Mica Viciconte tras conocerse la ausencia de Nicole Neumann en los 15 de Allegra

Se desató un gran revuelo cuando Nicole Neumann contó que no estará presente en la fiesta de 15 de su hija Allegra e inmediatamente todas las miradas apuntaron contra Mica Viciconte por no haberla invitado.

En ese contexto, la actual mujer de Fabián Cubero decidió hacer un descargo en sus redes y escribió: "Es muy fácil ponerme en el papel de la ‘mala’ cuando alguien más toma una decisión. En el mundo de la televisión, solo hay dos maneras de ser: ser transparente cuando se prende la cámara o actuar y decir algo que no es cierto".

“Hace siete años que formé una familia ensamblada, y muchas de las periodistas que hoy me criticaron no tienen ni idea del 1% de lo que yo viví. Les recomiendo que midan sus palabras, especialmente esas mamás ‘perfectas’ que hablan como si lo supieran todo. Les recuerdo que yo también soy mamá y, con el tiempo, la vida me fue demostrando que tenía razón. Pero claro, es más fácil perder la memoria en estos casos, ¿no?", siguió.

Mica Viciconte descargo 1

Luego, en otro posteo, expresó: “Me hice cargo de muchas situaciones que no me correspondían, porque así lo sentí y porque así soy. Me parece totalmente injusto que siempre me ataquen a mí, simplemente porque no soy la madre de...¡No hay nada que les venga bien!".

“Les recuerdo que vivo con los hijos de mi pareja, así que convivo con todas las edades. Prefiero ser auténtica, mostrándome igual ante las cámaras que en mi vida cotidiana, porque no voy a fingir quién soy”, remarcó.

Por último menciono a las panelistas Carolina Molinari, Fernanda Iglesias y Pochi, y aprovecho para dedicarles un mensaje sobre su cobertura del tema.

“Les sugiero que hagan su trabajo como corresponde... Investigando bien y dando una opinión sin recurrir al insulto. Ojalá algún día tengan la oportunidad de conocerme y tengan que tragarse cada una de sus palabras, porque hacen daño con lo que dicen y, además, mienten”, manifestó.