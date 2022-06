Nicole Neumann reveló su grave problema existencial en Los 8 escalones del millón

uñas participante Nicole Neumann Los 8 escalones del millón.jpg Las larguísimas uñas de la participante de Los 8 escalones del millón (El Trece) que llamaron la atención de Nicole Neumann.

"¿Las uñas son kapping como las mías o son postizas?" quiso saber la modelo. Y al encontrarse con la respuesta de que eran esculpidas y hechas por la misma concursante, Nicole confesó sorprendida, y entre risas, "Yo tengo dos problemas existenciales con las uñas. Una, es escribir... escribo en japonés con las uñas. Y después, tirar la cadena del inodoro".

nicole neumann y sus uñas en Los 8 escalones del millón.jpg Nicole Neumann, jurado de Los 8 escalones del millón.

Al tiempo que inmediatamente la jurado de Los 8 escalones del millón se explayó y relató "¡Es muy complicado! Una vez se me trabó el dedo porque quería poner el puño, porque con la uña me la quiebro. Y casi me tengo que llevar la tapa del inodoro conmigo, te juro". En tanto, como la participante aseguró no tener esos inconvenientes, Nicole Neumann sacó como conclusión "¡Ah, entonces es un problema mío!".

La tremenda mala noticia que Nicole Neumann recibió de su madre

Desde hace años que la relación de Nicole Neumann con su madre, Claudia, ha atravesado varios altibajos, si bien en los últimos tiempos todo cambió. Lo cierto es que madre e hija se han vuelto muy compinches, sobre todo a la hora de que la abuela se encargue de sus nietas cuando a la modelo le surge algún imprevisto.

Nicole Naumann y Claudia Neumann.jpeg Nicole Neumann y su madre, Claudia.

Pero esa situación cambiará radicalmente después de la noticia que Claudia Neumann le dio a su hija, dejándola helada. Según informó la revista Pronto, la madre de Nicole ya le avisó a la rubia su decisión de irse a vivir a Europa junto a su pareja, con la que se dedica a la venta de comida orgánica.

Así, hace unos días Claudia Neumann se despidió desde las redes de sus tres nietas -Indiana, Allegra y Sienna, con una postal junto ellas y Javier, su pareja.

Claudia Neumann despedida posteo.jpg La mamá de Nicole Neumann se fue a probar suerte a Europa junto a su pareja, por lo que se despidió de sus afectos desde las redes sociales.

Sin duda, esta partida es un duro golpe en la vida de Nicole Neumann ya que se suma a la ausencia de su hermana Geraldine, quien desde hace unos meses se fue a recorrer Europa con su marido, Jorge Otamendi, y sus hijos Helena y Matías a bordo de una casa rodante.