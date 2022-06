Nicole Neumann enfrentó la dura denuncia de Mica Viciconte por los canjes

image.png

La respuesta de Nicole Neumann ante la fuerte denuncia de Mica Viciconte

Recién llegada a la Argentina, Nicole habló con el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, y fue consultada por este tema en particular tras el fuerte posteo de la madre de Luca Cubero.

"Estuviste subiendo unas historias, después de lo que paso con Mica, eso de la moda, de las marcas que la bajan, que no la bajan…", le comentó el notero del ciclo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

"¿Qué cosa? No, ni idea... Son cuestiones de otros que a mí no me competen", respondió la modelo. Y aclaró no saber nada de eso: "No sé ni qué estuvo subiendo. No me interesa. Ningún problema".

Y en cuanto a un supuesto enojo de la producción de Los 8 escalones del millón por su escapada al exterior y sus días de ausencia en el ciclo, la rubia aclaró: "Son viajes que están estipulados hace tiempo y arreglados. Estaba pautado hace un mes y medio".