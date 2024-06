No le creyó nada: La Tora cuestionó las disculpas de Furia por sus dichos sobre el VIH en Gran Hermano

"Fue como 'me lo estás pidiendo Ceferino (Reato), bueno pido disculpas porque todos me lo están pidiendo mi amor y yo doy show'. Y no, tenés que pedir disculpas porque está mal", agregó. Ahí, Sol Rivas opinó: "Yo la sentí un pelín coacheada".

"Ni siquiera pidió perdón por lo que ella siente. A mí me chupa un huevo el juego, a mí me interesan los dichos cuando hay una enfermedad de por medio", remarcó La Tora enojada.

Durante el debate del miércoles, Furia se refirió a sus polémicos dichos sobre la enfermedad. “Cuando alguien tiene, supuestamente por lo que entendí, mucho fandom, van a buscar por marketing o estrategia que tenga mucho hate. O sea, hecha está la palabra. Haters gonna hate. Van a querer ser vos, van a querer autodispararte y van a intentar buscar tu error”, dijo.

El panelista Gastón Trezeguet intervino y comentó: “Yo con lo del HIV me parece que, como estás analizando todo, sí merece un pedido de disculpas”. “Muy bien, y lo vamos a dar. Vamos a darlo por toda esa gente que tiene esa maldita enfermedad, así como yo tengo la mía, que jamás tienen que ser, vamos a decir, discriminados”, le respondió la tatuada.

“En general, cuando alguien tenía VIH o SIDA, las personas lo comentaban y alguien en la familia se enteraba, alguna persona o algún amigo tuyo lo tenía... ¿Saben lo que hacían las personas en ese entonces por miedo? Se alejaban por miedo a no saber cómo enfrentar una enfermedad, o cómo apoyar a la persona”, sostuvo.

“Por prejuicio, la estigma o porque no sabían si, qué sé yo, te cortabas con algo y sin querer, con la sangre... como que nadie entendía nada. Entonces el dicho fue ‘no se me acercan pensando como que tengo HIV’ y tal vez a esta altura, estamos en el 2024, hay muchas cosas que son muy filosas, y tenemos gente que le encanta agarrarse a esas pequeñas cosas. Entonces, vamos a pedir disculpas a toda esta gente”, concluyó Furia.

La inesperada reacción de la Tora ante la salida de Furia de Gran Hermano

Juliana 'Furia' Scaglione enfrentó a Martín Ku en una placa mano a mano y el Chino logró eliminarla con un alto porcentaje de 62,4 por ciento de los votos del público y el otro, el 36,7 por ciento.

La pelada salió de la casa en medio de lo que sería un escándalo: sus fans arremetieron contra Catalina, tiraron piedras al estudio, hubo corridas y llantos hasta altas horas de la madrugada.

Pero antes de eso, cuando Santiago del Moro confirmó quién salía de la casa, la Tora estaba en vivo para el stream de las redes de Telefe y sorprendió con su reacción.

Celular en mano, ansiedad en todo el cuerpo, la Tora quedó helada al escuchar el nombre de Juliana, quien había vencido hasta el momento muchos mano a mano.

Boca abierta y terrible cara de sorpresa puso la rubia, ex participante de la temporada anterior, lo que dio a entender que nadie tenía información de la salida de la pelada y que sorprendió a todos porque se la consideraba protagonista del reality.