Yanina Latorre apuntó muy fuerte contra Wanda Nara: "Me quiere hacer juicio, la espero"

"Yo no trabajo de chupa ort... cuando tiene razón, tiene razón y cuando no tiene razón, no tiene razón. Voy a reiterar todo lo que dije. Me dio mucha data; la mitad de las cosas se las creo, la mitad no porque la conozco. Hablé mucho con Wanda. Ella obviamente siempre me va a contar lo que le convenga para tratar de convencerme", continuó.

"Nos dijimos de todo, pero después bajó tres cambios. ¿Me quiere hacer juicio? La espero. Pero basta de instalar que porque sos Wanda Nara la gente no puede decir que está mal lo que estás haciendo. Estoy enardecida, podrida de la amenaza y de los famosos. Wanda arrancó diciéndome de todo, obviamente que no me quedé callada porque no soy cagona", contó la rubia.

"Me habló bien, le hablé bien y ya no estoy tan caliente... Me da data, me opera, ya la conozco. De todo eso voy a elegir qué cuento. Está con L-Gante, a eso ponele la firma. Está caliente, enamorada. Igual todo me parece un papelón. Me dio todas las explicaciones de por qué no acompañó a Icardi y le molestó que nombre a los hijos", siguió Latorre.

También agregó: "Quieren ser famosas, mediáticas y tapa, muestran todo, y después se quejan cuando uno opina. Voy a ordenar toda la data que tengo y la voy a dar. Ella dice que hay gente a la que cuido y gente a la que no, pero yo soy igual con todo el mundo. Hoy le voy a demostrar que tengo data de ella que nunca di, y no es una amenaza porque no la voy a dar. Tengo los huevos al plato de todo".

La furiosa advertencia de Wanda Nara a Yanina Latorre por criticarla: "Otro juicio"

La confirmación del romance entre Wanda Nara y L-Gante sin duda fue la bomba de la semana y tras la grave lesión que sufrió Mauro Icardi en Turquía, todavía esposo de la conductora de Telefe, Yanina Latorre dio su parecer y no dudó en cuestionarla.

"Vos viste las barbaridades que está haciendo Wanda Nara... Pobre Icardi, está mal y ella en Brasil. Andá a cuidar al padre de tus hijos, andá a darle una mano", expresó Latorre con su habitual verborrágica honestidad desde su programa radial en El Observador.

Claro que eso no fue todo. Porque también recordó el comportamiento de Mauro para con Wanda cuando ella más lo necesitó: "Cuando estuviste que casi te moriste en la miseria, te salvó de todo. Yo soy una mujer agradecida, y la familia es la familia...".

Así las cosas, tras ello este sábado, la conductora de Bake Off Famosos le respondió con todo a la periodista. Desde su estadía a puro romance en Río de Janeiro junto a L-Gante, y después de mostrar desde sus redes que estuvo en contacto con Mauro ofreciéndole su ayuda, Wanda Nara sumó a sus historias virtuales una dura advertencia que todo hace creer que estaría dirigida a Yanina.

"A la señora que da cátedra de vida... Le avisan que esta vez se va a enfrentar a otro juicio. Y esta vez con alguien que se va a gastar lo que sea necesario, hasta que aprenda a hablar con pruebas y sobre todo a pensar mil veces antes de opinar de mí como madre, mujer o persona", escribió furibunda la mayor de las Nara.

Y concluyó letal: "Es fácil ser periodista haciendo creer que sos dueña siempre de la verdad con mentiras o testigos inventados".