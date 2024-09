Ofelia Fernández confirmó su relación con un famoso conductor: las fotos

En las dos fotos se los ve a ambos abrazados de noche en un barrio porteño. “Una así, Barba”, le escribió con humor el locutor a Ofelia en los comentarios.

Ante la noticia, varios famosos reaccionaron y los felicitaron. Pedro Rosemblat, el novio de Lali Espósito y compañero de streaming de Aramburu, escribió: “Los quiero muchísimo”.

El streamer Luquitas Rodríguez, en tanto, expresó: “¡Qué grandes!”. El actor Martín Garabal afirmó: “Parejón” y Lali dejó un emoji de corazón

ofelia fernández y marcos aramburu 1.jpg

ofelia fernández y marcos aramburu 2.jpg

Pedro Rosemblat habló sobre la posibilidad de casarse con Lali Espósito: "Fiestas vamos a hacer"

Luego de que Pedro Rosemblat abriera su corazón y hablara de sus sentimientos hacia Lali Espósito en el streaming de Cenital, el humorista se confesó en Intrusos (América TV).

"Estoy profundamente enamorado y siento que como nunca", había expresado sin vueltas Rosemblat al hablar con el periodista Iván Schargrodsky.

"¿Qué es lo que más te enamoró de ella, de Mariana?", le consultó el cronista Alejandro Guatti. "Creo que su manera de afrontar la vida, desde el lugar de responsabilidad que ella tiene; su forma alegre, comprometida y trabajadora de encarar todos los días, creo que tiene que ver con eso", le respondió el comediante.

Inmediatamente, el notero del ciclo de espectáculos quiso saber si había planes de casarse. "No, no está planeado y no la veo ni a Mariana ni a Lali con un vestido blanco. Fiestas vamos a hacer pero no de casamiento", aseguró.

Por otro lado, la conductora Flor de la V opinó sobre el noviazgo de Lali y Pedro, quienes están saliendo hace cinco meses: "Para mí deben tener buena cama y buena charla".