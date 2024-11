Operan de urgencia a Gladys La Bomba Tucumana tras atragantarse con un tenedor

Acto seguido, detalló lo que ocurrió y explicó: “Hoy estaba en el canal grabando el Cantando y pinché un tomate de un ensalada que nos dan para comer en los cortes, y se ve que sin darme me tragué un pedazo, que es súper filoso. Tengan cuidado”.

“Intenté de todo para ayudarme a mí misma porque no había nadie cerca. Estaba Lourdes que me ayudó un montón, mi compañera de VAR, mi hijo estaba en el piso. La gente de producción se preocupó y me fui al Güemes donde me esperaban prácticamente por donde entran las ambulancias”, siguió.

En cuanto al procedimiento que realizó en la clínica, detalló: “Me hicieron una tomografía para ver si se veía donde porque me molestaba un montón, me dolía, y después me llevaron para una endoscopia, quise hacerla sin anestesia y no lo toleré. No quería dormirme”.

Finalmente, la cantante aseguró que se encontraba bien y en LAM (América) informaron, tras una comunicación con el hospital, que sería operada.

Embed

La Bomba Tucumana disparó letal contra Coti Romero y Mimi Alvarado por sus peleas en el Cantando 2024

Después de los varios enfrentamientos que Gladys La Bomba Tucumana tuvo tanto con los miembros del jurado como con algunos participantes como Mimi Alvarado desde que llegó al VAR del Cantando 2024 (América TV), fue su tremendo cruce con Coti Romero lo que la hizo explotar y renunciar en vivo al programa días pasados.

En tanto, pasados unos días y llamados de la producción mediante, este miércoles la cantante regresó al reality musical, y en diálogo con Intrusos aseguró estar "más tranquila", así como confesó sincera: "Sentía que tenía que cumplir con este trabajo al que me convocaron y estoy muy agradecida por eso".

Así, sobre su participación en el reality, La Bomba Tucumana admitió su juego mediático, pero dejó en claro que todo tiene un límite. "Estaba tratando de ser yo, y por ahí sí una chicaneadita con los jurados o con algún participante, pero hasta ahí", expresó serena.

Embed

Asimismo, ante la consulta del cronista de Intrusos si en su regreso influyó la renuncia de Coti Romero, la popular cantante se despachó sin filtro. "Será que habrá sentido mucha vergüenza, o culpa tal vez", disparó aún dolida.

Y agregó punzante sobre la correntina: "Pasó todo lo que pasó [por] culpa de ella, y me hubiera gustado decirle mi 'mamita... nenita, esperá mi amor, la vida no es así. Esto es un reality, pero no es el reality donde vos estuviste y todos te veíamos... Esta es la realidad'".

Pero eso no fue todo. Porque también hizo saber que todo lo que viene pasando ella, siente que "roza la discriminación". " Creo que por mi género musical es como que yo no sé nada. Si no me conocen a mí o creen que el único tema que yo canto es La pollera amarilla, que amo y le agradezco a Dios infinitamente ser la dueña de un hit de este país que se canta en la cancha, que es el sueño de cualquier artista, ¿en serio esta chica que no sé quién es, que la conozco porque es la novia de El Tirri me dice esto? ¡Es un montón!", concluyó molesta en referencia a los dichos de la dominicana Mimi Alvarado sobre la popular cantante argentina.